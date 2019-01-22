Утренние прогнозы: "медведи" проверят на прочность отметку 2445 пунктов Индекса МосБиржи

Внешний фон на утро вторника аналитики оценивают как умеренно негативный и ждут снижения отечественных фондовых индексов в начале торгов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон сегодня с утра складывается негативный: фьючерсы на американские индексы снижаются на полпроцента, в "красной зоне" торгуется фондовая Азия, более процента теряет нефть, которая сверху вниз подобралась к отметке 62 доллара за баррель. Формальным поводом для небольших продаж стал вчерашний прогноз МВФ о снижении темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах на 0,2 и 0,1 процентного пункта до 3,5% и 3,6% соответственно. Сегодня мы откроемся в "минусе" в районе 0,2% и вполне можем проверить на прочность поддержку 2445 пунктов, которая ранее была сильным сопротивлением. Однако поводов для масштабного падения мы не видим - время открывать "шорты" еще не пришло. При развороте рынка стоит обратить внимание на бумаги финансового сектора".

ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Перед началом торгов на российском рынке внешний фон оцениваем как нейтральный. Индекс МосБиржи начнет торги в незначительном "минусе" из-за слабой динамики мировых рынков и нефтяных цен. Вчера активность, как и ожидалось, была достаточно низкой. Большой блок статистики за 2018 год поступил из Китая. Лучше ожиданий оказались данные по объему промышленного производства. Инвестиции в основной капитал незначительно снизились, а темпы роста ВВП составили 6,6%, что лучше ожиданий на уровне 6,5%, но все равно является наиболее слабым результатом за 19 лет. Fitch подает тревожный сигнал относительно экономики Китая, сообщая о рекордном уровне корпоративных дефолтов по итогам прошлого года".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за азиатскими фондовыми индексами и фьючерсами на индексы США. Обстановка на мировых рынках ухудшилась из-за "охлаждения" оптимизма в отношении прогресса в торговых переговорах между США и Китаем (ключевой вопрос о правах интеллектуальной собственности остается нерешенным) и усиления неопределенности в отношении параметров выхода Великобритании из состава ЕС - глава британской лейбористской партии предложил парламенту провести голосование, одним из итогов которого может оказаться новый референдум по вопросу о Brexit. На валютном рынке в начале торгов возможно возвращение пары доллар-рубль к отметке 66,5 под действием усиления неопределенности на рынках в целом".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в РФ слабо негативный. Азиатские рынки снижались, сырьевые валюты слабели, нефть также испытывала определённую слабость. Соответственно, ждём негативного старта на отечественном рынке, а также незначительного ослабления рубля. Впрочем, по поводу рубля есть сомнения, так как его макроэкономические показатели продолжают улучшаться, а на текущей неделе краткосрочную поддержку оказывает налоговый период".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Перед открытием российского фондового рынка во вторник фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы и цены на энергоносители демонстрируют тенденцию к снижению, мы ожидаем продолжения коррекции отечественных индексов. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположены на 2447 и 2425 пунктах, по индексу РТС - на 1157 пунктах".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Негативная динамика азиатских площадок и ухудшение сентимента на глобальных рынках из-за опасений замедления мировой экономики не создают предпосылок для роста российского рынка сегодня. Может добавить негатива и открытие американского рынка, который будет отыгрывать вчерашнюю статистику по Китаю в связи с выходным днем в понедельник. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем движение индекса МосБиржи к 2450 пунктам".