Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем движение индекса МосБиржи к 2450 пунктам - Промсвязьбанк

"Негативная динамика азиатских площадок и ухудшение сентимента на глобальных рынках из-за опасений замедления мировой экономики не создают предпосылок для роста российского рынка сегодня. Может добавить негатива и открытие американского рынка, который будет отыгрывать вчерашнюю статистику по Китаю в связи с выходным днем в понедельник. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем движение индекса МосБиржи к 2450 пунктам", - указывает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.