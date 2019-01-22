Коррекция в акциях не должна быть сильной - Алор Брокер

"Внешний фон сегодня с утра складывается негативный: фьючерсы на американские индексы снижаются на полпроцента, в "красной зоне" торгуется фондовая Азия, более процента теряет нефть, которая сверху вниз подобралась к отметке 62 доллара за баррель. Формальным поводом для небольших продаж стал вчерашний прогноз МВФ о снижении темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах на 0,2 и 0,1 процентного пункта до 3,5% и 3,6% соответственно. В принципе новость не такая уж и важная: прогнозов много, и далеко не все из них сбываются. Тем более, что оцениваемое снижение составляет чуть больше погрешности. Просто инвесторы воспользовались поводом для фиксации прибыли после серьезного роста. Это нормально. Не обойдет коррекция и российский рынок акций. Впрочем, она уже началась у нас вчера под конец торгов: весь день "простоявший" около нуля индекс МосБиржи в последние минуты перед закрытием сессии пошел в вниз. Сегодня мы откроемся в "минусе" в районе 0,2% и вполне можем проверить на прочность поддержку 2445 пунктов, которая ранее была сильным сопротивлением. Однако поводов для масштабного падения мы не видим - время открывать "шорты" еще не пришло. При развороте рынка стоит обратить внимание на бумаги финансового сектора", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.