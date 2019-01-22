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Главная / Мнения аналитиков / Коррекция в акциях не должна быть сильной - Алор Брокер
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22 января 2019 года 09:42
Коррекция в акциях не должна быть сильной - Алор Брокер
"Внешний фон сегодня с утра складывается негативный: фьючерсы на американские индексы снижаются на полпроцента, в "красной зоне" торгуется фондовая Азия, более процента теряет нефть, которая сверху вниз подобралась к отметке 62 доллара за баррель. Формальным поводом для небольших продаж стал вчерашний прогноз МВФ о снижении темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах на 0,2 и 0,1 процентного пункта до 3,5% и 3,6% соответственно. В принципе новость не такая уж и важная: прогнозов много, и далеко не все из них сбываются. Тем более, что оцениваемое снижение составляет чуть больше погрешности. Просто инвесторы воспользовались поводом для фиксации прибыли после серьезного роста. Это нормально. Не обойдет коррекция и российский рынок акций. Впрочем, она уже началась у нас вчера под конец торгов: весь день "простоявший" около нуля индекс МосБиржи в последние минуты перед закрытием сессии пошел в вниз. Сегодня мы откроемся в "минусе" в районе 0,2% и вполне можем проверить на прочность поддержку 2445 пунктов, которая ранее была сильным сопротивлением. Однако поводов для масштабного падения мы не видим - время открывать "шорты" еще не пришло. При развороте рынка стоит обратить внимание на бумаги финансового сектора", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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22 января 2019 года 19:59
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти; "Россети" выстрелили к максимуму с ноября 2017г
Москва. 22 января. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек" и индексов, несмотря на откат мировых площадок и ощутимое падение нефти из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ); акции "Россетей" без новостей выстрелили к максимуму более чем за год, а бумаги "Мечела" поднялись к максимумам ноября-декабря на новостях о реструктуризации долгов. читать дальше
.22 января 2019 года 19:37
Москва. 22 января. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль лишь слегка снижается к бивалютной корзине, несмотря на заметное падение нефтяных котировок. читать дальше
.22 января 2019 года 19:20
"Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционную динамику понедельника, чему способствовал внешний фон. Продажи поддерживало снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 61,5 доллара за баррель. Также "медвежьи" настроения подкрепляла... читать дальше
.22 января 2019 года 18:52
Москва. 22 января. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительны после произошедшего с начала года ценового ралли. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 января 2019 года 18:51
БКС убрал из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" бумаги Северстали и ММК, добавил "префы" Сбербанка и акции ФСК
"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", удалив из нее акции "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и включив привилегированные акции Сбербанка России (MOEX: SBER) и бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), сообщается в... читать дальше
.22 января 2019 года 18:37
Российский рынок акций пока уверенно держится перед внешним негативом. После вчерашнего выходного фондовая Америка открылась более чем полупроцентным снижением и отскакивать не желает. Более того, за первые полчаса торгов потери составили еще полпроцента. За последние сутки сильно подешевела и... читать дальше
.22 января 2019 года 18:23
Рынки Европы и Азии сдают позиции во вторник на опасениях в связи с замедлением глобального роста. Фьючерсы на S&P500 к началу торгов в США теряют 0.4%: столько же, сколько они потеряли в понедельник. Главным маркет-мувером, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, остается пересмотр... читать дальше
.22 января 2019 года 17:56
Диапазон от 66 до 67 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу - Аналитика Онлайн
"На торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 66 рублей 45 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 50 копеек. Индекс ММВБ просел до 2460 пунктов, а котировки нефти марки Brent опустились ниже 62 долларов за баррель. Котировки черного золота резко возобновили снижение во... читать дальше
.22 января 2019 года 17:21
"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки... читать дальше
.22 января 2019 года 16:45
"Официальный курс рубля с 12 по 19 января укрепился на 0,8%, несмотря на возобновление покупки валюты Банком России. С одной стороны, пока объем покупок относительно небольшой (ок. 15,6 млрд руб.), с другой - рынок заранее заложил это событие в котировки. Кроме того, некую поддержку курсу рубля... читать дальше
.22 января 2019 года 16:28
"Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная - до 8,01%, а месячная осталась на уровне 8,23%. На примере ставок мы наблюдаем характерную для налогового периода ситуацию краткосрочного спроса на рублёвые ресурсы. ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации 17-го выпуска на 72,961 млрд... читать дальше
.22 января 2019 года 16:13
"Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, "черное золото" не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение. В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ - главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается... читать дальше
.22 января 2019 года 15:55
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы... читать дальше
.22 января 2019 года 15:42
Москва. 22 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.22 января 2019 года 15:40
"Фьючерсы на основные американские индексы теряют более 0,5%. С открытием торгов в США ситуация на остальных рынках акций может ухудшиться. На предстоящей неделе ожидается "шквал" отчётов по американским компаниям, поэтому могут появится новые драйверы для снижения. Техническая картина по... читать дальше
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