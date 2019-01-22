Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник после того, как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы роста мировой экономики. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific падает на 0,8%. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,67%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 1,1%, гонконгский Hang Seng - также на 1,1%. Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZX 50 снизились на 0,5% и 0,4% соответственно.

Накануне МВФ ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся ранее 3,7%. В 2020 году фонд ожидает подъема глобального ВВП на 3,6%. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 процентного пункта - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума за почти три десятилетия. В четвертом квартале рост экономики замедлился до 6,4%, минимального значения за последнее десятилетие.

Фондовые площадки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 1,1% - до $62,05 за баррель. На торгах в понедельник их цена увеличилась на 0,06% и составляла на закрытие $62,74 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,96% - до $53,52 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась почти в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,929 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 января снизился на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (19-21 января) 0,08%, опустившись до 578,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпромбанк БО-19" (-2,2%), "РЖД-001P-02R" (-0,85%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,68%), а в лидерах роста - облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,32%), "Роснефть БО-09" (+0,25%) и "ГК ПИК БО-07" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ставка 1-го купона 5-летних облигаций ВЭБа серии ПБО-001Р-13 установлена в размере 9,08% годовых, объем размещения - 10 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,29% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 18 января. Техническое размещение запланировано на 25 января. ВЭБ фактически станет первым эмитентом из корпоративного сектора, который в 2019 году протестирует первичный долговой рынок.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 24 января проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых. Техническое размещение запланировано на 5 февраля. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит" серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная. Это уже третья программа облигаций "Магнита". Первая была зарегистрирована в октябре 2015 года, вторая - в июле 2016 года. Все программы бессрочные, объемом до 50 млрд рублей и сроком обращения бондов 5 лет. В рамках первой программы размещено 4 выпуска бондов объемом по 10 млрд рублей каждый. Размещений облигаций в рамках второй программы не производилось.

"Открытие холдинг" перенес на год оферту по биржевым облигациям 5-й серии объемом 3 млрд рублей и сократил общее количество купонов этого выпуска. В частности, 5-й купонный период делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный период продлен на год - до 30 января 2020 года. Ставка на этот период останется прежней - 12,42% годовых. Оферту, которая должна была быть исполнена 31 января 2019 года, компания также перенесла на год. Общее количество купонов сокращено с 24 до 22. Как сообщалось, АО "Открытие холдинг" 11 декабря 2018 года провело общее собрание владельцев облигаций данной серии. Держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, утвердили условия указанного соглашения, отказались от права требовать досрочного погашения бумаг, а также согласились внести изменения в решение о выпуске.

ООО "Трансбалтстрой" приобрело в рамках оферты 30,55 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 1,02% выпуска облигаций. Компания увеличила срок погашения бондов на 5 лет - с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года. Кроме того, увеличена продолжительность 12-го купонного периода до срока погашения облигаций со ставкой соответствующего купона в размере 10% годовых. Компания в марте 2014 года полностью разместила дебютные облигации объемом 1,5 млрд рублей. Размещение выпуска прошло по закрытой подписке по цене, равной номинальной стоимости облигаций. Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего 11-го купона - 10% годовых. По выпуску также предусмотрена оферта с исполнением 10 июня 2019 года.

ООО "Правоурмийское" приняло решение 26 февраля приобрести по соглашению с владельцами облигации 1-й серии объемом до 3 млн ценных бумаг. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 25 февраля. Выкуп пройдет по цене 100% от номинала. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей в декабре 2012 года. Ставка купона до погашения установлена в размере 9% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Дата погашения займа - 26 декабря 2019 года.