Brent торгуется у $62,2 за баррель

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник после того, как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы роста мировой экономики.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific падает на 0,8%.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,6%, более широкий Topix - 0,7%.

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 1,1%, гонконгский Hang Seng - также на 1,1%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZX 50 снизились на 0,5% и 0,4% соответственно.

Накануне МВФ ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся ранее 3,7%. В 2020 году фонд ожидает подъема глобального ВВП на 3,6%.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.

Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума за почти три десятилетия. В четвертом квартале рост экономики замедлился до 6,4%, минимального значения за последнее десятилетие.

"На фоне новых опасений по поводу роста мировой экономики и отсутствия торгов в США в понедельник, позитивных факторов для азиатских рынков не наблюдается", - говорит аналитик IG Group Пан Цзиньги.

Также во вторник стало известно, что экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2018 года выросла на 1% по сравнению с третьим кварталом, а в годовом выражении рост экономики составил 3,1%. Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квартальном выражении на 0,6% и роста в годовом выражении на 2,7%.

Тем не менее, по предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2018 году в целом составил 2,7%, минимальные с 2012 года.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 2% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 5,5%, производитель оптики Sunny Optical - 3,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,6%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,5%.

Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Inpex опускаются на 2,4% и 1,1% соответственно на фоне снижения цен на нефть.

Цена бумаг японской сети универмагов FamilyMart подскочила на 1,1%, тогда как акции ритейлера одежды Fast Retailing, которому принадлежит бренд Uniqlo, подешевели на 0,9%.

Страховщик Dai-ichi Life потерял 2,4% рыночной стоимости.

Также дешевеют бумаги австралийских банков. Котировки Australia and New Zealand Banking Group снизились на 1,5%, Westpac - на 1,7%, National Australia Bank - на 1,3%.

Капитализация японского автопроизводителя Nissan Motor опустилась на 0,4% на новости, что суд Токио вновь отказался отпускать бывшего главу компании Карлоса Гона под залог.

Стоимость бумаг гонконгских девелоперов Wharf и Link поднимается на 1,5%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК подешевели на $0,52 (0,83%) - до $62,22 за баррель. На торгах в понедельник их цена увеличилась на $0,04 (0,06%) и составляла на закрытие $62,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,37 (0,69%) - до $53,43 за баррель. Накануне торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.

Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума за почти три десятилетия. В четвертом квартале рост экономики замедлился до 6,4%, минимального значения за последнее десятилетие.

"Опасения по поводу избыточного предложения утихли благодаря сокращению добычи ОПЕК+, - говорит старший аналитик Sumitomo Corporation Global Research Co. Кен Кобаяси. - Теперь вопросы вызывает спрос. Все пытаются понять, насколько упадет спрос в Китае и в мире в целом".