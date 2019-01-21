Попытка рынка акций РФ подрасти вслед за нефтью завершилась коррекцией в ожидании новостей по Brexit

Москва. 21 января. Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за нефтью на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах США и КНР завершилась коррекцией из-за фиксации прибыли игроками на фоне напряженности в Европе, где инвесторы ожидали новостей по Brexit; лидировали в росте акции АФК "Система", обновившие максимум с июня 2018 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2468,25 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1171,09 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,6% на фоне ослабления рубля.

Доллар подрос до 66,4 рубля (+0,12 рубля).

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в конце прошлой недели подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "стабильный".

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году по сравнению с октябрьской версией прогноза на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 1,6%, оценка роста мирового ВВП также снижена - до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO). В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%, российской - на 1,7%.

Подорожали в понедельник акции АФК "Система" (+4,5%, до 9,51 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%, до 207,17 руб.), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,1% "префы").

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,3%, Китай - на 0,6%), несмотря на данные о замедлении темпов роста китайской экономики, но наметилась нисходящая коррекция в Европе (FTSE подрос на 0,1%, а DAX и CAC 40 просели на 0,3-0,6%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%). В понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Экономика Китая выросла в 2018 году самыми медленными темпами почти за три десятилетия - на 6,6%, свидетельствуют опубликованные данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.

Вместе с тем рост розничных продаж немного усилился в декабре в соответствии с ожиданиями экспертов - до 8,2% в годовом выражении с 8,1% месяцем ранее, сообщило ГСУ. Подъем промышленного производства в Китае в декабре усилился до 5,7% по сравнению с 5,4% в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз составлял 5,3%.

На нефтяном рынке цена Brent превышала отметку $63 за баррель, после чего немного скорректировалась. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,9 за баррель (+0,3% и +2,5% в пятницу), мартовская цена WTI - $54,16 за баррель (+0,2% и +3,3% в пятницу).

За прошлую неделю цена Brent увеличилась на 3,7%, WTI - на 4,3%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число буровых установок в эксплуатации на территории США сократилось на прошлой неделе на 21 штуку - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, инвесторов обнадежили сообщения о том, что Пекин выдвинул радикальную стратегию разрешения американо-китайских торговых противоречий, фактически предложив полностью сбалансировать двустороннюю торговлю к 2024 году. Однако в том виде, в каком эти предложения излагаются в СМИ, они игнорируют структурные проблемы, лежащие в основе американо-китайских торговых противоречий (например, различие подходов к вопросу об интеллектуальной собственности, противодействие конкуренции и покровительство местным компаниям и подконтрольным государству корпорациям).

Статистика по ВВП Китая за четвертый квартал (+6,4%) показала худший результат за период после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, однако для рынков оказались важнее признаки прогресса в американо-китайских торговых переговорах (пусть даже скромные). Кроме того, промышленное производство в Китае в декабре оказалось лучше ожиданий.

На этой неделе важными темами останутся Brexit, решения центральных банков (Банка Японии в среду, ЕЦБ в четверг), санкции и форум в Давосе. Британский премьер Тереза Мэй в понедельник должна представить новый план по выходу страны из ЕС, однако, судя по сообщениям в СМИ, она не смогла обеспечить договоренности между партиями и снова попытается внести изменения в текущее предварительное соглашение, которое ранее согласовала с представителями Евросоюза. Еще одним вариантом может стать договоренность между Великобританией и ЕС отложить срок Brexit, который назначен на конец марта.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, новостной фон понедельника был довольно скудным, в США выходной, поэтому активность на рынке оказалась ниже обычного. В лидерах роста выступили акции АФК "Система", которая постепенно решает проблемы, связанные с погашением обязательств по иску "Роснефти" и "Башнефти". Бумаги "Мечела" выросли на перспективах увеличения продаж угля на фоне роста спроса на Дальнем Востоке из-за холодной погоды. Стоит также отметить рост бумаг розничного сектора на фоне статистики, которая показала возвращение расходов российских граждан на докризисный уровень.

Рубль немного просел вместе с сырьевыми валютами, реагируя на относительно слабую статистику ВВП Китая. На этой неделе рубль будет поддерживаться налоговым периодом, что повышает вероятность движения доллара вниз к 66 руб./$1. Судя по всему, рынки быстро забудут статистику замедления ВВП КНР и вновь сосредоточатся на прогрессе торговых переговоров США и КНР. Успех этих переговоров будет позитивом для всех рискованных активов.

Премьер Великобритании Т.Мэй должна представить план "Б" по выходу из Евросоюза, хотя вероятность появления каких-либо неожиданных вариантов отрицается почти всеми. Разве только могут быть какие-либо косметические поправки.

Для продолжения роста нефти есть серьезные основания. Добыча в Китае снижается уже три года подряд (в 2018 году она упала еще на 1,3%, до 3,78 млн б/с), в США сокращается число активных нефтяных буровых. Данные по Китаю и американским буровым установкам говорят, что даже цены выше $60 за баррель не гарантируют компенсацию стареющих месторождений в Китае, а WTI ниже $55 приводит к тому, что некоторые сланцевые проекты становятся невыгодными, полагает А.Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги на биржах Европы проходили на умеренно пессимистичной ноте, также в рамках коррекции просели фьючерсы в США - инвесторы ждут представления Т.Мэй второго плана по Brexit.

Нефтяной рынок продолжает получать поддержку от общего роста аппетита инвесторов к риску, данных о сокращении нефтедобычи в США в декабре и ожиданий дальнейшего снижения производства. Инвесторы на этой неделе будут наблюдать, в том числе, за экономическим форумом в Давосе и возможным обсуждением санкций против Ирана. Ближайшим сопротивлением для Brent выступает отметка $63,8 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС в течение дня обновили максимумы с октября (2481 пункт и 1178 пунктов), ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора выступает отметка 2495 пунктов, а для долларового - уровень 1190 пунктов. На часовых графиках оба индекса только вышли из зоны перекупленности, в связи с чем нельзя исключать продолжения умеренной коррекции во вторник - ближе к поддержкам 2450 и 1160 пунктов. Тем не менее, общий настрой остается благоприятным, интересные новости могут прийти со Всемирного экономического форума в Давосе, полагает аналитик.

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, в урегулировании торговых разногласий между США и Китаем наметились определенные успехи, в конце января ожидается очередной раунд переговоров с участием крупной китайской делегации. Детали не разглашаются, но уже само по себе более активное сотрудничество дает повод для оптимизма.

Правительство Китая инициировало ряд мер для ускорения темпов экономического роста, в частности, это дополнительные налоговые послабления, о которых было объявлено на прошлой неделе. В США продолжается "шатдаун", побивший по длительности предыдущий рекорд 1995 года. Пока все попытки согласовать бюджет не увенчались успехом, демократы не принимают никаких предложений от республиканцев, ситуация со строительством стены на границе с Мексикой остается неразрешенной. По грубым подсчетам, ущерб для американской экономики оценивается в 0,1% ВВП в неделю, однако здесь важнее то, что от затянувшейся политической неопределенности страдает доверие инвесторов и потребителей, которые, в свою очередь, могут начать серьезно корректировать потребление. Этот фактор вполне может учитываться ФРС при принятии дальнейших решений по ставкам, о чем недавно заявил глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

В Европе неопределенность рынкам создает ситуация с Brexit. Парламент отклонил вариант соглашения, предложенный Т.Мэй, тем не менее, голосование по вотуму доверия ее правительство выиграло. Теперь ей предстоит представить план "Б".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-8,4%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-6% и -12% "префы"), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-3,7%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+42,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+16,8% и +29,7% "префы"), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+8,5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+7,1%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+4%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 27,619 млрд рублей (из них 11,586 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).