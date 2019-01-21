Рубль слегка дешевеет к доллару и евро в понедельник вечером на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"

Москва. 21 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга).

Курс доллара США составил 66,37 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро подорожал до 75,42 руб./EUR1 (+13 копеек к закрытию пятницы). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11 копеек - до 70,44 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля к доллару и евро 21 января связано, прежде всего, с наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала; вместе с тем некоторую поддержку нацвалюте оказывают высокие мировые цены на нефть, которые демонстрируют плавный рост в ходе торгов в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск увеличилась на 0,33%, до $62,91 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,26% - до $54,18 за баррель.

Инвесторы с оптимизмом восприняли данные Baker Hughes о падении числа действующих буровых установок в США третью неделю подряд. Как сообщила в пятницу Baker Hughes, число действующих буровых установок в США сократилось на прошлой неделе на 21 - до минимальных с мая прошлого года 852 единиц. Вместе с тем рост нефтяных цен сдерживается статданными из Китая, указавшими на замедление роста китайской экономики до минимума почти за три десятилетия в прошлом году. ВВП Китая в 2018 году вырос на 6,6%, что оказалось чуть выше ориентира правительства, составлявшего 6,5%. Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре.

"Сегодня рубль практически не меняется в цене и весь день торгуется в диапазоне 66,3-66,4 руб./$1. Активность игроков и ликвидность рынка в целом невысокие из-за закрытых рынков США по случаю праздника. Умеренную поддержку рублю оказывает нефть - котировки Brent растут практически непрерывно с 26 декабря 2018 года и поднялись уже до $62,8 за баррель. Индекс доллара на мировом валютном рынке сегодня умеренно растет и не оказывает влияния на рубль. Во вторник открывается экономический форум в Давосе, возможные новости с форума могут оказать незначительное влияние на рубль. В пятницу в Россис состоится уплата налогов, однако планируемая сумма относительно небольшая и вряд ли окажет влияние на курс рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "рубль в начале новой недели снижается по отношению к доллару и евро в рамках коррекции после достаточно успешной прошлой недели, по итогам которой доллар потерял около 0,9% в паре с рублем, а евро - 1,7%. Среди валют развивающихся стран за аналогичный период лишь турецкая лира укрепилась в паре с долларом - на 1,7%, тайский бат - на 0,4%, а подавляющее большинство других валют emerging markets завершили неделю в минусе. Своему укреплению рубль по-прежнему обязан ценам на нефть, в частности, Brent за неделю выросла почти на 6%, а с начала года - более чем на 16%. На прошлой неделе Банк России возобновил покупку валюты для Минфина, однако пока операции ЦБ не мешают нацвалюте отыгрывать укрепление нефтяных котировок. Не менее важным фактором, позволившим рублю вырасти за последние недели, выступает также относительное затишье на геополитическом фронте. В частности, внутренние политические проблемы в США и ЕС ("шатдаун" и Brexit) заставили западных "партнеров" забыть на какое-то время об антироссийской санкционной риторике".

"В конце текущей недели рынку предстоит уплата основных налоговых платежей. Не исключено, что в рамках подготовки к данному событию экспортеры и их банки будут использовать любую коррекцию рубля для более выгодной продажи валютной выручки. В результате не исключено, что при укреплении доллара выше 66,5 руб. продажи валюты будут усиливаться, сдерживая дальнейшее продвижение американской валюты в район 67 руб. Укрепление же рубля до 66 руб./$1 остается маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы, помимо котировок нефти, способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках", - полагает Ю.Кравченко.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что "валюты развивающихся стран слабеют сегодня к доллару США - на рынках наблюдается снижение "аппетита к риску", в том числе после публикации слабой макроэкономической статистики по Китаю. Таким образом, рубль также слабеет в понедельник днем вместе с другими валютами развивающихся стран, торгуясь около 66,4 руб./$1. Возобновление покупок ЦБ РФ для Минфина пока что не оказывает видимого давления на российскую валюту. По данным ЦБ, 15, 16 и 17 января объем купленной валюты составил по 15,6 млрд рублей в сутки, как и планировалось. В пятницу рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" с прогнозом "стабильный". В комментарии к решению указано, что подобное решение связано с уверенностью в том, что экономика России способна принять на себя риски, связанные с возможным введением нового пакета санкций. По мнению S&P, ограничения на новый госдолг не окажут существенного влияния, а меры в отношении госбанков маловероятны. При этом аналитики агентства среди факторов в пользу снижения рейтинга помимо сохраняющейся санкционной угрозы указали ухудшение бюджетных показателей, а также усиление фискальных рисков со стороны банков и госкомпаний. Бюджетные расходы, по оценкам агентства, могут вырасти в этом году на фоне процедур оздоровления ряда частных банков. S&P ожидает менее активного оттока капитала в этом году и возврата к инфляции на уровне 4% в годовом выражении уже к концу года".

"На данный момент остается открытым вопрос о дальнейших действиях ЦБ РФ. Инфляция составляет 0,7% с начала года и может превысить 1% по итогам месяца и 5% в годовом выражении. Однако до тех пор, пока ИПЦ находится в пределах 6% в годовом выражении, прямых аргументов к немедленному повышению ключевой ставки нет. При этом окончательных выводов делать нельзя, пока не известен масштаб ухудшения инфляционных ожиданий населения и предприятий. Потенциал повышения ставки ЦБ отчасти ограничивается слабостью экономического роста. В этом смысле макроданные за декабрь 2018 года, которые будут неплохими, не должны вводить в заблуждение. Динамика промпроизводства в декабре отчасти поддерживалась временным всплеском выработки электроэнергии. Вероятное сохранение роста розничной торговли в районе 3% за год будет вызвано опережающей покупкой дорогостоящих товаров длительного пользования накануне повышения НДС с 1 января. На текущий год ожидается замедление роста потребления из-за повышения налогов и вероятного замедления роста розничного кредитования", - отмечают в своем аналитическом обзоре аналитики ING Bank.

По их мнению, "перспективы рубля на текущую неделю оцениваются позитивно. Ближе к пятнице российский валютный рынок может получить небольшую поддержку со стороны налоговых выплат, которые ожидаются на уровне 1,15 трлн рублей 25 января и еще 0,2 трлн рублей 28 января".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 22 января на 3,25 копейки, до 66,3634 руб./$1, и снизил курс евро на 3,6 копейки, до 75,5481 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника прибавил 7,75 копейки к уровню пятницы, поднявшись до 66,404 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 775,852 млн. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" 21 января не проводились в связи с выходным днем в США.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к пятнице на 9,09 копейки, до 75,5321 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 8,41 копейки и составил 75,5148 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR611,424 млн, из которых EUR174,113 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR437,311 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник слегка подросли, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 21 января выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,88% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 4 б.п., до 7,95% годовых. При этом ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.