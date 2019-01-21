Цены евробондов РФ в начале торгов понедельника отыграли новости от S&P и легли в боковик

Москва. 21 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в начале торгов понедельника немного подросли, отыграв пятничное решение агентства S&P о сохранении суверенного рейтинга России на инвестиционном уровне "BBB-", а затем легли в боковой дрейф на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, так как торги американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) 21 января не проводятся.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 12 базисных пунктов по отношению к закрытию 18 января и составила 110,25% от номинала, что соответствует доходности 4,03% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему торговому дню). Спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3 пункта и составил 144 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 45 базисных пунктов - до 110,25% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,14% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 13 базисных пунктов - до 106,12% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,17% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к 18 января на 3 базисных пункта - 101,38% от номинала, что соответствует доходности 4,525% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 5 пунктов, до 103,63% от номинала, что соответствует доходности 4,01% годовых (снижение на 1 пункт).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 33 базисных пункта - до 98,13% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,38% годовых), а новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 15 базисных пункта, до 97,48% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,615% годовых).

"Большую часть сегодняшнего дня российские еврооблигации практически не менялись в цене. Позитивно на котировки евробондов РФ в начале дня повлияли новости от рейтингового агентства S&P - в пятницу агентство подтвердило долгосрочный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Стоимость 5-летних CDS на Россию снижается практически непрерывными темпами с 3 января и сегодня достигала отметки 131 пункт. Низкая стоимость страховки от дефолта позитивно влияет на котировки российских евробондов. Факторами неопределенности для всех рынков сейчас выступает ситуация вокруг Brexit, сегодня возможны новости по этой теме. Кроме того, в понедельник закрыты финансовые рынки США по случаю праздника, что негативно влияет на активность участников рынки и ликвидность", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" Евгений Воробьев.

"Среди важных событий недели стоит отметить открывающийся во вторник экономический форум в Давосе, новости с которого могут оказать некоторое влияние на котировки отечественных евробондов. Кроме того, в четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, для мировых долговых рынков важными могут оказаться комментарии регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики", - считает Е.Воробьев.