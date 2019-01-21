С технической точки зрения на графике индекса МосБиржи сохраняется позитивная картина - Промсвязьбанк

В понедельник российский фондовый рынок понес умеренные потери на пониженных оборотах и противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, покупкам в наших бумагах способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает очередную попытку закрепиться выше 63 долларов за баррель. "Медведи" же были поддержаны динамикой европейских площадок, где основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,6%. Дополнительным фактором, способствовавшим низкой активности игроков, стал выходной в США, где сегодня отмечают День памяти Мартина Лютера Кинга. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на отступил на 0,2%, уйдя ниже 2470 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Алросы, Татнефти и Аэрофлота, потерявшие более 1%. Лучше рынка торговались бумаги Системы и Мечела, прибавившие 4,4% и 2,5% соответственно.

"Отметим, что с технической точки зрения на графике индекса МосБиржи сохраняется позитивная картина, - указывает эксперт банка. - Рынку удалось на прошлой неделе преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 2450 пунктов, что открывает ему дорогу к историческим максимумам. При этом, в случае ухудшения внешнего фона и углубления коррекции, данная отметка будет оказывать рынку поддержку, а "быки" могут попытаться развернуть над ней рынок и возобновить рост. На валютной секции Московской биржи российский рубль снизился по отношению к основным мировым валютам, несмотря на позитивную динамику рынка энергоносителей. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,2%, торгуясь в районе 66,4 и 75,4 рубля соответственно. При этом "медведи" продолжают удерживать американскую валюту ниже сопротивления, расположенного на уровне 67 рублей. Это говорит в пользу продолжения негативной динамики. При этом в ближайшие дни продажи в долларе будут поддержаны приближением налоговых выплат, что увеличит предложение валюты со стороны экспортеров".