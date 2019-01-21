Укрепление рубля до 66 остается по-прежнему маловероятным - ИК "Велес Капитал"

"После достаточно успешной прошлой недели рубль начал новую неделю с коррекции. Уже к середине дня пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 66,40-66,45 руб. (после пятничного закрытия на отметке 66,28 руб.). Однако до окончания рабочего дня доллар так и не протестировал уровень 66,5 руб. и продолжил торговаться в узком диапазоне. В конце текущей недели рынку предстоит уплата основных налоговых платежей. Не исключено, что в рамках подготовки к данному событию экспортеры и их банки будут использовать любую коррекцию отечественной валюты для более выгодной продажи валютной выручки. В результате, мы не исключаем, что при укреплении пары выше 66,5 руб. продажи валюты будут усиливаться, сдерживая дальнейшее продвижение пары в раи?он 67 руб. В свою очередь, укрепление рубля до 66 остается по-прежнему маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы (помимо котировок нефти), способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках", - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.