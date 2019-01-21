Рынок акций сохраняет потенциал роста - Алор Брокер

"Сегодняшние торги на рынке акций проходят спокойно, - отмечают аналитики "Алор Брокер". - В Америке выходной и торгуются только фьючерсы, которые показывают снижение на 0,3%. Возможно, инвесторы не вдохновились статистикой из Китая, которая была на уровне прогнозов. Среди других негативных новостей, поступивших ближе к вечеру, стоит отметить снижение МВФ прогнозов роста мировой экономики на 0,2 и 0,1 п.п. в 2019 и 2020 гг до, соответственно, 3,5% и 3,6%. Рост же российской экономики будет вдвое слабее. Индекс Московской биржи торгуется без существенных изменений, несмотря на снижающиеся фьючерсы и небольшое падение в Европе. С одной стороны, это показывает отсутствие настроя трейдеров на фиксацию прибыли, а с другой - несколько снижает техническую перекупленность, открывая дорогу вверх в случае появления оптимизма на мировых рынках. Мы по-прежнему видим рынок в районе 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи, но сегодня тем, кто уже сформировал портфели в ожидании этой цели, никаких действий лучше не предпринимать. Позитивные ожидания поддерживает и нефть, которой хоть и не удалось закрепиться выше 63 долларов за баррель, но и присутствия на рынке "медведей" не видно".