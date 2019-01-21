Мы сохраняем положительный прогноз по золоту - Saxo Bank

Золото и серебро удерживают большие приобретения, завоеванные в декабре, когда американские акции испытали худший период с начала 1930-х гг., отмечает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. И это несмотря на встречное давление, оказываемое восстановлением более рискованных активов, в том числе акций. Из приведенной ниже таблицы ясно видно, как благоприятная обстановка в связи с событиями на других рынках давала надежную поддержку в течение декабря, а к январю стала сходить на нет.

"Тот факт, что несмотря на эти события золото смогло удержать большую часть приобретений, показывает сохранения аппетита на жёлтый металл, как в качестве защиты от ослабления других рынков, так и против растущей политической турбулентности, - подчеркивает эксперт. - Поднимающий голову популизм, спад качества руководства и фракционные взаимоотношения между основными мировыми игроками - всё это причины быть осторожными и искать защиту. Отсюда ясно, почему золото не продают даже при резком росте других активов. На хеджирующем активе, таком как золото, для того теряют деньги при росте других активов, чтобы владеть им тогда, когда они не растут. Опять же, из таблицы ниже видно, как это сработало в декабре. Мы сохраняем положительный прогноз по золоту, но при спросе на другие классы активов инвесторам может потребоваться терпение. С точки зрения уровней Фибоначчи, коррекция до 1246 долл. США за унцию будет слабой коррекцией в рамках текущего восходящего тренда".