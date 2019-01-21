Сохраняем рекомендацию "покупать" для акций "Детского мира" - КИТ Финанс Брокер

"Ритейелер детской одежды планирует в 2019 г. открыть не менее 80 магазинов сети "Детский мир". У группы в планах выйти на рынок

республики Беларусь. В 2018 г. "Детский мир" открыл 100 магазинов. Прошедший год для группы стал успешный, выручка в 2018 г. выросла на

14,3% - до 110,9 млрд руб. Сопоставимые продажи сети по итогам года выросли на 4,3%, число чеков — на 6,9%. Мы сохраняем рекомендацию "ПОКУПАТЬ" акции "Детского мира". Напомним, главная идея в акциях "Детского мира" – продажа контрольного пакета, принадлежащего АФК "Система". Мы рассчитываем на то, что сделка состоится с премией в пределах 5-8% к текущей цене

акций "Детского мира", - указывает аналитик КИТ Финанс Брокер Дмитрий Баженов.