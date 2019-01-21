Повышается вероятность движения в сторону 66 рублей за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль слабел вместе с "коллегами по сырьевому цеху", реагируя на относительно слабую статистику ВВП Китая. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4155 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,88%, недельная - до 7,95%, а месячная остаётся на уровне 8,23%. ЦБ РФ 18 января закупил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила в объёме 15,59 млрд рублей. То есть пока регулятор удерживается от реализации ранее отложенных объёмов. В целом на предстоящей неделе рубль будет поддерживаться налоговым периодом, что повышает вероятность движения в сторону 66 рублей за доллар. Судя по всему, рынки быстро забудут статистику замедления ВВП КНР и вновь сосредоточатся на прогрессе торговых переговоров США и КНР. Успех этих переговоров будет позитивом для всех рискованных активов", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.