Рубль слегка снижается к доллару и евро в понедельник днем на фоне коррекции нефтяных цен

Москва. 21 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен.

Курс доллара США составил 66,4425 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро подорожал до 75,53 руб./EUR1 (+24 копейки к закрытию пятницы). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20 копеек - до 70,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 22 января на 3,25 копейки, до 66,3634 руб./$1, и снизил курс евро на 3,6 копейки, до 75,5481 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля к доллару и евро в первой половине торгов 21 января связано, прежде всего, с отрицательной коррекцией нефтяных цен после их умеренного роста на прошлой неделе. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,29%, до $62,52 за баррель. По итогам торгов в пятницу Brent выросла на 2,5% - до $62,70 за баррель.

Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США сократилось на прошлой неделе на 21 - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, а его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года. Тем временем опасения инвесторов вызывают статданные из Китая, указавшие на самый слабый рост китайской экономики почти за три десятилетия в прошлом году (ВВП Китая в 2018 году вырос на 6,6%, что оказалось чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%). Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре, на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "рубль снижается по отношению к доллару и евро в первой половине дня понедельника. Коррекция отечественной валюты происходит после достаточно успешной прошлой недели, по итогам которой доллар потерял около 0,9% в паре с рублем, а евро - 1,7%. Среди валют развивающихся стран за аналогичный период лишь турецкая лира укрепилась в паре с долларом - на 1,7%, тайский бат - на 0,4%, а подавляющее большинство других валют emerging markets завершили неделю в минусе. Своему укреплению рубль по-прежнему обязан ценам на нефть, в частности, Brent за неделю выросла почти на 6%, а с начала года - более чем на 16%. На прошлой неделе Банк России возобновил покупку валюты для Минфина, однако пока операции ЦБ не мешают нацвалюте отыгрывать укрепление нефтяных котировок. Не менее важным фактором, позволившим рублю вырасти за последние недели, выступает также относительное затишье на геополитическом фронте. В частности, внутренние политические проблемы в США и ЕС ("шатдаун" и Brexit) заставили западных "партнеров" забыть на какое-то время об антироссийской санкционной риторике".

"В конце текущей недели рынку предстоит уплата основных налоговых платежей. Не исключено, что в рамках подготовки к данному событию экспортеры и их банки будут использовать любую коррекцию рубля для более выгодной продажи валютной выручки. В результате не исключено, что при укреплении доллара выше 66,5 руб. продажи валюты будут усиливаться, сдерживая дальнейшее продвижение американской валюты в район 67 руб. Укрепление же рубля до 66 руб./$1 остается маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы, помимо котировок нефти, способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках", - полагает Ю.Кравченко.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что "валюты развивающихся стран слабеют сегодня к доллару США - на рынках наблюдается снижение "аппетита к риску", в том числе после публикации слабой макроэкономической статистики по Китаю. Таким образом, рубль также слабеет в понедельник днем вместе с другими валютами развивающихся стран, торгуясь около 66,4 руб./$1. Возобновление покупок ЦБ РФ для Минфина пока что не оказывает видимого давления на российскую валюту. По данным ЦБ, 15, 16 и 17 января объем купленной валюты составил по 15,6 млрд рублей в сутки, как и планировалось. В пятницу рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" с прогнозом "стабильный". В комментарии к решению указано, что подобное решение связано с уверенностью в том, что экономика России способна принять на себя риски, связанные с возможным введением нового пакета санкций. По мнению S&P, ограничения на новый госдолг не окажут существенного влияния, а меры в отношении госбанков маловероятны. При этом аналитики агентства среди факторов в пользу снижения рейтинга помимо сохраняющейся санкционной угрозы указали ухудшение бюджетных показателей, а также усиление фискальных рисков со стороны банков и госкомпаний. Бюджетные расходы, по оценкам агентства, могут вырасти в этом году на фоне процедур оздоровления ряда частных банков. S&P ожидает менее активного оттока капитала в этом году и возврата к инфляции на уровне 4% в годовом выражении уже к концу года".

"На данный момент остается открытым вопрос о дальнейших действиях ЦБ РФ. Инфляция составляет 0,7% с начала года и может превысить 1% по итогам месяца и 5% в годовом выражении. Однако до тех пор, пока ИПЦ находится в пределах 6% в годовом выражении, прямых аргументов к немедленному повышению ключевой ставки нет. При этом окончательных выводов делать нельзя, пока не известен масштаб ухудшения инфляционных ожиданий населения и предприятий. Потенциал повышения ставки ЦБ отчасти ограничивается слабостью экономического роста. В этом смысле макроданные за декабрь 2018 года, которые будут неплохими, не должны вводить в заблуждение. Динамика промпроизводства в декабре отчасти поддерживалась временным всплеском выработки электроэнергии. Вероятное сохранение роста розничной торговли в районе 3% за год будет вызвано опережающей покупкой дорогостоящих товаров длительного пользования накануне повышения НДС с 1 января. На текущий год ожидается замедление роста потребления из-за повышения налогов и вероятного замедления роста розничного кредитования", - отмечают в своем аналитическом обзоре аналитики ING Bank.

По их мнению, "перспективы рубля на текущую неделю оцениваются позитивно. Ближе к пятнице российский валютный рынок может получить небольшую поддержку со стороны налоговых выплат, которые ожидаются на уровне 1,15 трлн рублей 25 января и еще 0,2 трлн рублей 28 января".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник слегка подросли, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 21 января выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,88% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 4 б.п., до 7,95% годовых. При этом ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.