До исторического максимума рублёвому индексу "Московской биржи" осталось всего 20 пунктов - ИК "ФИНАМ"

"Российский рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня показывал скромный рост в пределах 0,2% и торговался вблизи отметки 2480 пунктов, при этом валютный индекс РТС торговался вблизи пятничного закрытия - около отметки 1175 пунктов. "Лучше рынка" вторую третью подряд выглядят акции российских ретейлеров. Банковский и металлургический секторы показывают нейтральную динамку. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично, и до исторического максимума рублёвому индексу "Московской биржи" осталось всего 20 пунктов, что менее 1%. Если вдруг рублёвый индекс по итогам недели опустится ниже отметки 2350 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из риска, а пока сохраняются шансы на рост, и можно удерживать ранее купленные акции. Январь ещё может пройти без потрясений, но с прицелом на февраль и март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.