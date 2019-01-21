Рубль сдерживают интервенции Минфина - eToro

"Доллар удержался над отметкой 66 руб. в минувшую пятницу и в начале новой торговой недели предпринимает попытки дальнейшего роста, хотя и до уровня 67 руб. котировкам еще далеко. Текущий настрой российской валюты можно назвать нейтральным, на фоне сочетания разнонаправленных факторов. На стороне рубля играют надежды на дальнейший прогресс в торговых переговорах США и Китая, удерживающие рисковые активы на плаву. Также нашей валюте помогает нефть, которая за первые три недели января прилично подорожала. Правда, в понедельник рост Brent забуксовал в районе отметки $63, так что в краткосрочной перспективе поддержка со стороны сырьевого сегмента сводится к минимуму. Что касается налогового периода в РФ, то эффект от активности экспортеров частично нивелируется возобновившимися покупками иностранной валюты Минфином. Так что существенного укрепления "деревянного" в контексте налоговых выплат в этот раз ожидать не стоит. С технической точки зрения, доллар/рубль продолжает консолидацию с восходящим уклоном, и, учитывая неплохое самочувствие "американца" на мировой арене, риск ускорения движения пары в направлении уровня 67 руб. в ближайшие дни присутствует", - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СН Михаил Мащенко.