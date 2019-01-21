Рост цен на сырую нефть связан с общим подъемом риск-аппетита, сочетанием сокращения добычи группой ОПЕК+ и стабильных прогнозов роста спроса - Saxo Bank

Рост цен на сырую нефть продолжается и на третьей неделе; сектор восстанавливается после обвала в IV квартале 2018 г. Это восстановление в основном связано, по мнению главного стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена, с общим подъемом риск-аппетита, а также с сочетанием сокращения добычи группой ОПЕК+ и стабильных прогнозов роста спроса.

На прошлой неделе свои ежемесячные отчеты по нефтяному рынку за январь выпустили ОПЕК, Агентство энергетической информации и Международное энергетическое агентство. Все они подчеркнули упреждающие декабрьские сокращения добычи, сделанные ОПЕК перед началом сокращений в январе, согласованным с производителями вне ОПЕК. Россия при этом пошла другим путем, нарастив добычу, по данным МЭА, до рекордного уровня почти 11,5 млн баррелей в сутки, что почти на 300 тыс. баррелей в сутки выше того уровня, до которого она согласилась опуститься за ближайшие месяцы. МЭА, как и остальные два источника, сохраняет свой прогноз спроса и считает, что низкие цены послужат защитой от начинающегося падения мировой экономической активности.

"Учитывая старания группы стран ОПЕК+ снизить предложение, основная неопределенность приходится на сторону спроса, - заключает эксперт Saxo Bank. - Поэтому центром внимания и главным ценовым фактором на текущем этапе остаются макроэкономические события, рассматриваемые сквозь призму поведения акций и доходности корпоративных облигаций. По нашим подсчетам, 30-дневная скользящая корреляция между ценой на нефть марки WTI и фьючерсами S&P 500 сейчас на максимальном уровне с 2011 года. Следовательно, пристальнее всего сейчас нужно следить за событиями на рынке акций. Цены на марки нефти WTI и Brent установились в областях консолидации, наблюдавшихся в ноябре и декабре".