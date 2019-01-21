В ближайшее время курс рубля будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики других валют развивающихся стран - Банк "Санкт-Петербург"

"Российская валюта остается достаточно стабильной, пока не показывает выраженной реакции на покупки валюты Минфина. В

ближайшее время курс рубля будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики других валют развивающихся стран. При этом налоговые платежи на этой неделе окажут локальную поддержку рублю. 25 января уплачиваются НДС, НДПИ, акцизы, 28 января – налог на прибыль, в совокупности налоговые платежи в этом месяце составят около 1,5 трлн руб.", - полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".