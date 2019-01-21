Промышленные металлы дорожают на китайской статистике - Julius Baer

В IV квартале 2018 года китайская экономика, как и ожидалось, продолжила замедление роста и прибавила 6,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Более пристальный взгляд на статистику позволяет увидеть, что промышленное производство и розничные продажи в КНР также продемонстрировали ухудшение динамики в декабре, однако итоговые цифры оказались лучше рыночных прогнозов. Инвестиции в основной капитал сохранили темпы роста благодаря, в первую очередь, улучшению показателей в инфраструктурном секторе, который получил поддержку от властей. В сфере недвижимости также удалось избежать негатива: продажи домов стабилизировались, а объемы нового строительства продолжили рост.

"Свежая статистика по китайской экономике выглядит удовлетворительной на фоне общего замедления динамики, - указывает эксперт Julius Baer. - В итоге рынок промышленных металлов в понедельник утром показал небольшой рост. На китайских площадках подорожали все виды металлов, а лучшую динамику показали железная руда и сталь. При этом дальнейшее повышение цен, по нашим оценкам, будет сдержанным. Рост мировой экономики, скорее всего, останется на хорошем уровне в текущем году, но будет нейтральным для рынка металлов. Основным драйвером повышения глобального ВВП станет потребление в США, а не увеличение объемов строительства в Китае. Спрос на металлы будет слишком низким для формирования дефицита и в то же время высоким для того, чтобы предотвратить избыток предложения, которое останется на достаточном уровне. Котировки будут держаться у текущих уровней, поддерживая наш нейтральный взгляд на сектор. Основным фактором повышения цен может стать реализация властями Китая стимулирующих мер, направленных на инфраструктурный сектор и строительную отрасль, которые являются крупнейшими потребителями металлов. По нашим оценкам, вероятность введения таких мер остается низкой из-за желания Пекина сохранить достигнутые уровни сокращения долговой нагрузки. Рынок металлов отреагировал ростом на удовлетворительную статистику по китайской экономике за декабрь. Тем не менее, потенциал повышения цен остается сдержанным, и котировки будут держаться у текущих значений".