Операции ЦБ не мешают отечественной валюте отыгрывать укрепление нефтяных котировок - ИК "Велес Капитал"

"В первые часы после открытия валютного рынка в понедельник рубль снижался, теряя к доллару порядка 0,3% (по состоянию на 12:00. Коррекция отечественной валюты происходила после достаточно успешной недели. Так, за последнюю неделю доллар потерял около 0,9% в паре с рублем, 1,7% в паре с евро. Среди валют на развивающихся рынках за аналогичный период лишь турецкая лира укрепилась в паре с долларом на 1,7%, тайский бат - на 0,4%, а подавляющее большинство других валют EM завершили неделю в минусе", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Своему укреплению за последнюю неделю и в целом с начала 2019 г. рубль по-прежнему обязан прежде всего ценам на нефть. Так, стоимость нефти марки Brent за неделю выросла еще почти на 6%, а с начала года - более чем на 16%. На прошлой неделе Банк России возобновил покупку валюты для Минфина, однако пока операции ЦБ не мешают отечественной валюте отыгрывать укрепление нефтяных котировок. Впрочем, не стоит забывать, что не менее важным фактором, позволившим рублю вырасти за последние недели, выступает относительное затишье на геополитическом фронте. В частности, внутренние политические проблемы в США и ЕС ("шатдаун" и "брекзит") заставили западных "партнеров" забыть на какое-то время об антироссийской санкционной риторике".

В конце текущей недели рынку предстоит уплата основных налоговых платежей. Эксперт ИК не исключает, что в рамках подготовки к данному событию экспортеры и их банки будут использовать любую коррекцию отечественной валюты для более выгодной продажи валютной выручки. "В результате, мы не исключаем, что при укреплении пары выше 66,5 руб. продажи валюты будут усиливаться, сдерживая дальнейшее продвижение пары в район 67 руб. В свою очередь, укрепление рубля до 66 остается по-прежнему маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы (помимо котировок нефти), способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках", - прогнозирует Юрий Кравченко.