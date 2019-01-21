На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 - Промсвязьбанк

"Активность торгов в российском рубле на прошлой неделе была не столь высока, но в целом по итогам недели рубль продемонстрировал умеренный рост на 1%. Внешние условия для рубля в последние дни можно охарактеризовать как нейтральные. Основная группа валют развивающихся стран не демонстрирует однонаправленной тенденции (индекс MSCI Emerging market currency index держится под отметкой в 1640 пунктов), на глобальном валютном рынке индекс доллара (DXY) балансирует вблизи 96 пунктов – поводов для роста волатильности в рубле пока не хватает. Возвращение ЦБ на открытый валютный рынок не несет больших рисков для рубля. В период с 15 января по 6 февраля ЦБ РФ (по поручению Минфина) купит на открытом рынке валюты на сумму в 265,8 млрд руб., соответственно ежедневный объем покупок будет составлять около 230-235 млн долл. В условиях сезонно сильного счета текущих операций в РФ больших рисков для рубля объемы покупок, на наш взгляд, не представляют (объем операций ЦБ с запасом перекрывается притоком по текущему счету). В контексте этого отметим также пятничную публикацию статистики по платежному балансу от ЦБ РФ. Согласно данным регулятора, по итогам 2018 г. профицит текущего счета составил исторически максимальные значения на уровне в 114,9 млрд долл. По всей видимости, в декабре на фоне снижения нефтяных цен объем положительного сальдо в месячном выражении локально сократился (нехарактерно для декабря), но в то же время оставался на весьма приличном уровне (около 10-11 млрд долл.). Приближение налогового периода – локальная поддержка для рубля. Напомним, что на конец текущей–начало следующей недели в РФ приходится пик налоговых выплат. 25 января российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 января – налог на прибыль (мы ожидаем, что суммарный объем выплат в этот период составит 1,04 трлн руб.). Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце, на наш взгляд, будет невысоким (внешние условия для рубля важнее). На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 руб./долл. Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.