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Главная / Мнения аналитиков / По-прежнему интересны инвестиции в ценные бумаги "Сбербанка", "Газпрома", "Магнита", "Ростелекома" - "НФК-Сбережения"
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21 января 2019 года 11:45
По-прежнему интересны инвестиции в ценные бумаги "Сбербанка", "Газпрома", "Магнита", "Ростелекома" - "НФК-Сбережения"
"Половина торговых дней января позади, основные игроки успели вернуться на рынок и проявить себя, а значит, все то, что происходит в рамках торговых сессий уже нельзя списать на "чудеса" низколиквидного рынка. Иными словами, значимость развивающихся с начала года тенденций уже не вызывает сомнений. Так, на валютном рынке, с начала года рубль восстановился по отношению к американской валюте на 5,074%. Важно подчеркнуть, что восстановление рубля не оказывает определяющего давления на фондовый рынок, напротив, индекс МосБиржи с начала года вырос на 4,8%. В таких условиях индекс РТС всего за пару недель обеспечил рост более чем в 10%! А это весьма серьезная заявка на то, чтобы иностранные инвесторы обратили внимание на наш рынок. Отраслевые индексы с начала года без исключения находятся в "зеленой зоне". Опережающий рост в долларовом эквиваленте демонстрирует сектор банков и финансов (+14,68%), на втором месте индекс телекоммуникаций (+12,04%), замыкает тройку лидеров индекс потребительских товаров и торговли (+11,34%). Важно подчеркнуть, что компании, входящие в указанные индексы, в основном ориентированы на внутренний рынок, и укрепление национальной валюты в данном случае для них является благом. В противовес вышесказанному наименьший рост, но, тем не менее, все же рост в долларовом эквиваленте, демонстрируют экспортно ориентированные компании из секторов нефти и газа (+7,14%) и металлов и добычи (+6,75%). На этом фоне по-прежнему интересны инвестиции в ценные бумаги "Сбербанка" (технически состоялся выход вверх из диапазона), "Газпрома" (длительная консолидация под уровнем сопротивления), "Магнита" (состоялся выход из диапазона вверх), "Ростелекома" (длительная концентрация под уровнем). Текущие условия остаются достаточно благоприятными еще и потому, что неопределенность, обусловленная влиянием монетарных властей, в указанный период была минимальной", - комментирует ситуацию главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.
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21 января 2019 года 19:33
Попытка рынка акций РФ подрасти вслед за нефтью завершилась коррекцией в ожидании новостей по Brexit
Москва. 21 января. Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за нефтью на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах США и КНР завершилась коррекцией из-за фиксации прибыли игроками на фоне напряженности в Европе, где инвесторы ожидали новостей по Brexit; лидировали в росте акции АФК "Система", обновившие максимум с июня 2018 года. читать дальше
.21 января 2019 года 19:28
Рубль слегка дешевеет к доллару и евро в понедельник вечером на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"
Москва. 21 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). читать дальше
.21 января 2019 года 19:18
С технической точки зрения на графике индекса МосБиржи сохраняется позитивная картина - Промсвязьбанк
В понедельник российский фондовый рынок понес умеренные потери на пониженных оборотах и противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, покупкам в наших бумагах способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent... читать дальше
.21 января 2019 года 19:00
Москва. 21 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в начале торгов понедельника немного подросли, отыграв пятничное решение агентства S&P о сохранении суверенного рейтинга России на инвестиционном уровне "BBB-", а затем легли в боковой дрейф на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, так как торги американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) 21 января не проводятся. читать дальше
.21 января 2019 года 18:55
"После достаточно успешной прошлой недели рубль начал новую неделю с коррекции. Уже к середине дня пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 66,40-66,45 руб. (после пятничного закрытия на отметке 66,28 руб.). Однако до окончания рабочего дня доллар так и не протестировал уровень 66,5 руб. и... читать дальше
.21 января 2019 года 18:17
"Сегодняшние торги на рынке акций проходят спокойно, - отмечают аналитики "Алор Брокер". - В Америке выходной и торгуются только фьючерсы, которые показывают снижение на 0,3%. Возможно, инвесторы не вдохновились статистикой из Китая, которая была на уровне прогнозов. Среди других негативных... читать дальше
.21 января 2019 года 17:22
Золото и серебро удерживают большие приобретения, завоеванные в декабре, когда американские акции испытали худший период с начала 1930-х гг., отмечает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. И это несмотря на встречное давление, оказываемое восстановлением более рискованных... читать дальше
.21 января 2019 года 16:47
"Рубль – лучшая валюта в сегменте EM с начала года. Мы ждем замедления рубля на достигнутых уровнях по отношению к доллару, но не разворота. Вероятность спекулятивного отскока на этой неделе, на наш взгляд, невелика", - отмечают аналитики КИТ Финанс Брокер. читать дальше
.21 января 2019 года 16:30
"Ритейелер детской одежды планирует в 2019 г. открыть не менее 80 магазинов сети "Детский мир". У группы в планах выйти на рынок республики Беларусь. В 2018 г. "Детский мир" открыл 100 магазинов. Прошедший год для группы стал успешный, выручка в 2018 г. выросла на 14,3% - до 110,9 млрд руб.... читать дальше
.21 января 2019 года 15:56
"Рубль слабел вместе с "коллегами по сырьевому цеху", реагируя на относительно слабую статистику ВВП Китая. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4155 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,88%, недельная - до 7,95%, а месячная остаётся на уровне 8,23%. ЦБ РФ 18 января... читать дальше
.21 января 2019 года 15:44
Москва. 21 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен. читать дальше
.21 января 2019 года 15:28
До исторического максимума рублёвому индексу "Московской биржи" осталось всего 20 пунктов - ИК "ФИНАМ"
"Российский рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня показывал скромный рост в пределах 0,2% и торговался вблизи отметки 2480 пунктов, при этом валютный индекс РТС торговался вблизи пятничного закрытия - около отметки 1175 пунктов. "Лучше рынка" вторую третью подряд выглядят акции... читать дальше
.21 января 2019 года 14:55
"Доллар удержался над отметкой 66 руб. в минувшую пятницу и в начале новой торговой недели предпринимает попытки дальнейшего роста, хотя и до уровня 67 руб. котировкам еще далеко. Текущий настрой российской валюты можно назвать нейтральным, на фоне сочетания разнонаправленных факторов. На стороне... читать дальше
.21 января 2019 года 14:35
Рост цен на сырую нефть связан с общим подъемом риск-аппетита, сочетанием сокращения добычи группой ОПЕК+ и стабильных прогнозов роста спроса - Saxo Bank
Рост цен на сырую нефть продолжается и на третьей неделе; сектор восстанавливается после обвала в IV квартале 2018 г. Это восстановление в основном связано, по мнению главного стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена, с общим подъемом риск-аппетита, а также с сочетанием сокращения добычи... читать дальше
.21 января 2019 года 14:15
В ближайшее время курс рубля будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики других валют развивающихся стран - Банк "Санкт-Петербург"
"Российская валюта остается достаточно стабильной, пока не показывает выраженной реакции на покупки валюты Минфина. В ближайшее время курс рубля будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики других валют развивающихся стран. При этом налоговые платежи на этой неделе окажут локальную... читать дальше
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