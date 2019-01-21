По-прежнему интересны инвестиции в ценные бумаги "Сбербанка", "Газпрома", "Магнита", "Ростелекома" - "НФК-Сбережения"

"Половина торговых дней января позади, основные игроки успели вернуться на рынок и проявить себя, а значит, все то, что происходит в рамках торговых сессий уже нельзя списать на "чудеса" низколиквидного рынка. Иными словами, значимость развивающихся с начала года тенденций уже не вызывает сомнений. Так, на валютном рынке, с начала года рубль восстановился по отношению к американской валюте на 5,074%. Важно подчеркнуть, что восстановление рубля не оказывает определяющего давления на фондовый рынок, напротив, индекс МосБиржи с начала года вырос на 4,8%. В таких условиях индекс РТС всего за пару недель обеспечил рост более чем в 10%! А это весьма серьезная заявка на то, чтобы иностранные инвесторы обратили внимание на наш рынок. Отраслевые индексы с начала года без исключения находятся в "зеленой зоне". Опережающий рост в долларовом эквиваленте демонстрирует сектор банков и финансов (+14,68%), на втором месте индекс телекоммуникаций (+12,04%), замыкает тройку лидеров индекс потребительских товаров и торговли (+11,34%). Важно подчеркнуть, что компании, входящие в указанные индексы, в основном ориентированы на внутренний рынок, и укрепление национальной валюты в данном случае для них является благом. В противовес вышесказанному наименьший рост, но, тем не менее, все же рост в долларовом эквиваленте, демонстрируют экспортно ориентированные компании из секторов нефти и газа (+7,14%) и металлов и добычи (+6,75%). На этом фоне по-прежнему интересны инвестиции в ценные бумаги "Сбербанка" (технически состоялся выход вверх из диапазона), "Газпрома" (длительная консолидация под уровнем сопротивления), "Магнита" (состоялся выход из диапазона вверх), "Ростелекома" (длительная концентрация под уровнем). Текущие условия остаются достаточно благоприятными еще и потому, что неопределенность, обусловленная влиянием монетарных властей, в указанный период была минимальной", - комментирует ситуацию главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.