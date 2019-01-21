Рынок акций РФ после позитивного старта торгов консолидируется, лидирует в росте АФК "Система"

Москва. 21 января. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне подъема мировых площадок в ожидании разрешения торговых споров США-КНР перешел к консолидации из-за выборочной фиксации прибыли игроками; лидируют в росте акции АФК "Система", обновившие максимум с июня 2018 года.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2475,01 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1174,18 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,1%.

Доллар стоит 66,41 рубля (+0,13 рубля).

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в конце прошлой недели подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "стабильный".

Подорожали акции АФК "Система" (+6,2%, до 9,667 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%).

Подешевели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Рынок акций США вырос в пятницу четвертую сессию подряд на ожиданиях, что США смогут разрешить торговые споры с Китаем и Евросоюзом, а также на позитивных данных о перерабатывающей промышленности. Рынок завершил в плюсе и неделю в целом: Dow Jones прибавил 3%, S&P 500 - 2,9%, Nasdaq - 2,7%. В понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что китайская сторона ранее предлагала увеличить импорт товаров из США на $1 трлн за шесть лет, но в Вашингтоне подобные уступки сочли недостаточными. Однако рынок по-прежнему рассчитывает на прогресс в торговых переговорах Вашингтона и Пекина.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,3%, Китай - на 0,6%), несмотря на данные о замедлении темпов роста китайской экономики, но наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,4%) и минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Экономика Китая выросла в 2018 году самыми медленными темпами почти за три десятилетия - на 6,6%, свидетельствуют опубликованные данные Государственного статистического управления (ГСУ). Подъем был самым слабым с 1990 года, хотя и оказался чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.

Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.

Вместе с тем рост розничных продаж немного усилился в декабре в соответствии с ожиданиями экспертов - до 8,2% в годовом выражении с 8,1% месяцем ранее, сообщило ГСУ. Подъем промышленного производства в Китае в декабре усилился до 5,7% по сравнению с 5,4% в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз составлял 5,3%.

На нефтяном рынке цены незначительно корректируются после роста. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,55 за баррель (-0,2% и +2,5% в пятницу), мартовская цена WTI - $53,95 за баррель (-0,2% и +3,3% в пятницу).

За прошлую неделю цена Brent увеличилась на 3,7%, WTI - на 4,3%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число буровых установок в эксплуатации на территории США сократилось на прошлой неделе на 21 - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, в Китае рост ВВП замедлился, а рейтинговое агентство Moody's поставило под сомнение эффективность мер стимулирования в стране, сославшись на высокую долговую нагрузку. Однако инвесторы не утратили энтузиазма, продолжая фокусироваться на потеплении отношений между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, негативную экономическую картину сгладили данные по промышленному производству и розничным продажам в КНР.

В понедельник британский премьер Т.Мэй представит в парламенте план "Б" по Brexit, что может вызвать некоторую нервозность на европейских рынках. Нефть Brent отметила третью неделю роста, расположившись выше отметки $60 за баррель - котировки вплотную подошли к уровню $63 и в начале новой недели пытаются определиться с вектором движения. В пользу дальнейшего подъема цен говорит осторожный оптимизм в отношении торговых отношений Китая и США. В противовес же выступает тревожная статистика из КНР.

Из США тоже поступили приятные новости: число буровых на нефтяных месторождениях страны на прошлой неделе сократилось сразу на 21 единицу, рекордными почти за три года темпами. Теоретически спад буровой активности предполагает как минимум отсутствие роста добычи в стране, которая достигла нового рекордного максимума на уровне 11,9 млн баррелей в сутки. В краткосрочной перспективе Brent вряд ли решится на новый "бычий" прорыв из-за осторожного настроя инвесторов в целом и пониженной торговой активности в связи с праздником в США, считает Н.Ламберт.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, оптимизм на глобальных рынках сохраняется, но отдельные факторы риска пока не нивелированы. Тема торговых противоречий США-Китай остается на повестке дня, недавние комментарии источников Bloomberg о готовности Китая предложить шестилетний план покупок американских товаров для выравнивания торгового дисбаланса в некоторой степени свидетельствуют о продолжающейся работе сторон по поиску компромисса. В то же время "проблемной точкой" в соглашении остается вопрос защиты интеллектуальной собственности, и, согласно комментариям того же Bloomberg, большого прогресса в этом направлении пока не наблюдается.

Торговая активность на глобальных рынках в понедельник может быть невысокой - американские торговые площадки не работают в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Со вторника в Давосе стартует ежегодный экономический форум, новости с которого будут в центре внимания инвесторов.

Российский индекс МосБиржи вышел вверх из диапазона 2400-2450 пунктов, в котором находился неделю. Учитывая сохранение умеренно-позитивного аппетита к риску, в ближайшие торговые сессии следующей целью для индекса может стать диапазон 2480-2500 пунктов.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи уверенно закрепился выше верхней границы бокового канала на уровне 2445 пунктов, что открыло путь к историческим максимумам. Так, целью роста индекса МосБиржи является отметка 2500 пунктов, где может последовать фиксация прибыли. Однако все будет определяться притоком западных денег, объем которого с начала года составил порядка $0,5 млрд, что внесло большой вклад в подъем рынка в целом.

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) ушли выше сопротивления 204 руб., теперь целью роста станет район 217 руб. Акции металлургов менее интересны к покупкам, прежде всего, из-за ожидания продолжения укрепления рубля. Также им нужен перерыв после хорошего подъема ранее. Нефть Brent пытается протестировать на прочность $63 за баррель, вдохновленная пятничной статистикой о сильном снижении числа нефтедобывающих скважин в США. Решение S&P о сохранении рейтинга России не оказало влияния на ход торгов. Более того, новость умеренно-негативная, поскольку из текста релиза складывается впечатление, что рейтинговое агентство скорее готово снизить рейтинг, нежели его повысить, считает А.Антонов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с октября прошлого года, далее эксперт ожидает приостановки роста ввиду близости важных сопротивлений. Тем не менее, основной тренд для "быков" остается благоприятным - в течение сессии инвесторы могут попытаться продолжить покупки. Ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора МосБиржи выступает отметка 2475 пунктов, а для долларового РТС - уровень 1190 пунктов. Поддержками являются уровни 2450 и 1170 пунктов.

На западных рынках ходили слухи о возможном ослаблении или же вовсе отмене импортных пошлин США в отношении Китая, однако слухи все же не были подтверждены. Тем не менее, на выходных президент США Дональд Трамп отметил прогресс в отношении торговых переговоров с КНР.

В Азии индексы выросли, даже несмотря на данные о замедлении темпов роста ВВП Китая - инвесторы рассчитывают, что подобная статистика подтолкнет власти к более активному стимулированию национальной экономики. В Великобритании в понедельник премьер Тереза Мэй должна представить обновленный план по Brexit, в Давосе начнется экономический форум, который продлится до 25 января, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+13,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+7,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+4,1%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+3,1%), акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+1,8%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-6,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (-5,2%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 6,348 млрд рублей (из них 3,051 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (-0,1%)).