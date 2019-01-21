Goldman Sachs снизил рейтинг ADR Норникеля и акций АЛРОСА до "держать" после переоценки сектора

Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний металлургического и горнодобывающего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам пересмотра для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". Рекомендации для других бумаг были оставлены аналитиками без изменения.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), акций Polymetal (MOEX: POLY) и GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) эксперты подтвердили рекомендацию "покупать", а для акций Evraz, GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и GDR "ФосАгро" (MOEX: PHOR) - "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ММК - 11 (текущая цена - 8,72), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс - 52 (текущая цена - 40,45), рекомендация -покупать;

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 11 (текущая цена - 8,48), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 26 (текущая цена - 22,83), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 5,5 (текущая цена - 4,66), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Северсталь - 16 (текущая цена - 14,35), рекомендация -держать;

Прогнозная цена АЛРОСА (для акций, цены в рублях) - 114 (текущая цена - 103,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Норникель - 21 (текущая цена - 20,22), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ФосАгро - 14,2 (текущая цена - 13,53), рекомендация -держать.