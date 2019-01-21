Поддержку ценам на нефть оказывают позитивные настроения игроков относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки начинают текущую неделю умеренным ростом, Brent в моменте достигает значения $62.7/bbl, WTI торгуется в районе отметки $53.9/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывают позитивные настроения игроков относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Так, в конце прошлой недели выходили отчёты ОПЕК и МЭА, согласно которым добыча нефти в странах картеля в декабре сократилась на 0,78 mbd. В пятницу также выходили данные от Baker Hughes, согласно которым количество буровых установок в США за прошлую неделю резко сократилось на 21 единицу. Кроме того, вышедшие данные о запасах американской нефти свидетельствовали об их сокращении. Все эти факторы позитивно влияют на ожидания инвесторов в отношение перспектив "чёрного золота". Тем не менее, риски замедления мировой экономики и рекордно высокой добычи нефти в США по-прежнему сохраняются, поэтому в среднесрочной перспективе мы не ждём существенного роста нефтяных котировок выше отметки $60/bbl. На текущей неделе внимание участников рынка будет направлено на данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы в четверг. Кроме того, инвесторы будут реагировать на иные сигналы, позволяющие сделать вывод о состоянии баланса спроса и предложения на рынке энергоресурсов. Краткосрочными ориентирами на Brent выступят отметки $62-64/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".