Текущая неделя может оказаться позитивной для российской валюты - "Нордеа Банк"

"Рубль незначительно снижается в основных валютных парах на старте торгов понедельника, однако текущая неделя может оказаться позитивной для российской валюты. Спрос на рисковые активы остается умеренным после того, как статистика по ВВП Китая совпала с ожиданиями рынка, а по теме торговых переговоров США и КНР рыночные игроки сохраняю позитивные ожидания. По данным агентства Bloomberg, Китай рассматривает шестилетний план покупок для того, чтобы увеличить импорт из США, который позволит перестроить отношения между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Однако стоит отметить, что данная информация не получила подтверждения у официальных источников. Также по сообщениям Bloomberg США и Китай пока не добились заметного прогресса по вопросу защиты интеллектуальной собственности. На этом фоне спрос на рисковые активы скорее останется нейтральным до появления новых сигналов о предвидении переговоров между США и КНР. Помимо нейтрального для рисковых активов внешнего фона поддержку российской валюте на текущей неделе будет оказывать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на пятницу. Кроме того, поддержкой для рубля продолжает выступать позитивная динамика нефтяных цен и предстоящее размещение ОФЗ, где рынку могут быть предложены более высокие объемы (35 млрд. руб. на прошлой неделе). С учетом обозначенных факторов в течение недели рубль может попытаться протестировать отметку 66 в паре с долларом и 75 в паре с евро. Риски для европейской валюты, обозначенные выше, могут позволить рублю лучше чувствовать себя именно в паре с евро", - указывают в "Нордеа Банке".