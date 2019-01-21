Внешний фон, данные по инфляции и фактор первичного предложения от Минфина будут определять краткосрочные перспективы ОФЗ - РФПИ

"Рост доходностей US-Treasuries в пределах 2-4 б.п. не смог переломить общий тренд к снижению доходностей на ЕМ рынках, включая российские евробонды. Причем рынок оказался устойчивым к комментариям Минфина о возможности размещения валютного долга в 1К19, что лишний раз говорит о фундаментальной привлекательности российских активов. Нейтральным для внешнего рынка стало и решение S&P подтвердить суверенный рейтинг РФ на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом. Не было явных изменений и в списке факторов, способных повысить или понизить рейтинг. На рынке ОФЗ доходности также продолжили снижаться в пределах 3-6 б.п. Внешний фон, выходящие данные по инфляции и фактор первичного предложения от Минфина будут, вероятно, и далее определять краткосрочные перспективы ОФЗ", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.