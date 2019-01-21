Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций РусГидро до "держать" и оценку на 12%

(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,77 рубля до 0,68 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 0,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "РусГидро" составляет порядка 0,51 рубля за штуку.