На текущей неделе ждем достижения нашей локальной цели по доходности 10-летних ОФЗ на уровне 8,25% годовых - Промсвязьбанк

"В пятницу кривая ОФЗ снизилась на 1-4 б.п. на фоне роста цен на нефть и укрепляющегося рубля; в целом за прошедшую неделю доходность 10-леток снизилась на 10 б.п. – до 8,34% годовых, 5-леток – до 8,13% годовых (-13 б.п.), годовые ОФЗ консолидируются вблизи текущего значения ключевой ставки – 7,75% годовых. Напомним, триггером для дальнейшего роста котировок ОФЗ на прошлой неделе стали удачные аукционы Минфина, на которых министерство продало бумаг на 35 млрд. руб. – максимальный объем с лета прошлого года. В пятницу глава долгового департамента Минфина К.Вышковский заявил, что нерезиденты приобрели 40% ОФЗ на аукционах в прошлую среду. На наш взгляд, это позитивный индикатор для российского долгового рынка в условиях сохраняющихся санкционных рисков. В I квартале ждем от Минфина максимальных объемов предложения госбумаг в начале марта после погашения ОФЗ 26208 на 150 млрд. руб. 27 февраля. На текущей неделе ждем достижения нашей локальной цели по доходности 10-летних ОФЗ на уровне 8,25% годовых, что соответствует премии к ключевой ставке в размере 50 б.п. Более агрессивный рост котировок в текущих условиях, на наш взгляд, будет выглядеть чрезмерным – необходим рост ожиданий снижения ставки ЦБ РФ на горизонте, как минимум, года", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.