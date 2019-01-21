Рубль имеет шансы закрепиться у текущих уровней, продолжая получать поддержку от продажи валюты экспортерами - Росбанк

"В пятницу российский рубль продолжил поступательное укрепление. Пара USD/RUB опустилась на 0.2% к отметке 66.2, а пара EUR/RUB - на 0.4% до 75.2. За этим трендом стоит поддержка со стороны экспортеров перед налоговыми платежами, что в полной мере компенсирует возобновившиеся интервенции ЦБ в рамках бюджетного правила. К тому же, нестабильная политическая ситуация на развитых рынках и, как следствие, высокая волатильность евро и доллара добавляют оптимизма российскому рынку в условиях затишья на геополитическом фоне. Предстоящая неделя обещает быть спокойной на российском рынке в отсутствии значимых новостей и новой статистики. На этом фоне, мы полагаем, что рубль имеет шансы закрепиться у текущих уровней, продолжая получать поддержку от продажи валюты экспортерами", - комментируют ситуацию в Росбанке.