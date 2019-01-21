После умеренно позитивного старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0.3%, вблизи отметки 2480 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2460 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 п. После умеренно позитивного старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Выхода значимой иностранной статистики во второй половине дня не запланировано. Кроме того, рынок акций в США сегодня будет закрыт по причине национального праздника. Потому вечером локальный рынок акций может прийти в состояние временного равновесия, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.