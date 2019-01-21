Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти на внешнем позитиве

Москва. 21 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут немного подрасти на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу четвертую сессию подряд на ожиданиях, что США смогут разрешить торговые споры с Китаем и Евросоюзом, а также на позитивных данных о перерабатывающей промышленности. В понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает возможность смягчения пошлин на часть импортируемых в США китайских товаров, чтобы подтолкнуть Пекин к новым уступкам. Представитель министерства финансов США позднее опроверг эту информацию, заявив, что пока еще ведутся обсуждения. В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что китайская сторона ранее предлагала увеличить импорт товаров из США на $1 трлн за шесть лет, но в Вашингтоне подобные уступки сочли недостаточными. Однако рынок по-прежнему рассчитывает на прогресс в торговых переговорах Вашингтона и Пекина.

Еврокомиссия в пятницу сообщила о готовности рассмотреть на торговых переговорах с США взаимную отмену пошлин на продукцию перерабатывающей промышленности.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник, в основном, повышаются, несмотря на данные о замедлении темпов роста китайской экономики. Позитивное влияние на инвесторов оказывает, в том числе, подъем американских рынков акций, что обусловлено ожиданиями, что США смогут разрешить торговые споры с Китаем и Европейским союзом. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,24%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,28%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:09 МСК снизилось на 0,08%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в понедельник прибавил 0,18%, достигнув максимума с 12 ноября.

Экономика Китая выросла в 2018 году самыми медленными темпами почти за три десятилетия - на 6,6%, свидетельствуют опубликованные данные Государственного статистического управления (ГСУ). Подъем был самым слабым с 1990 года, хотя и оказался чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%. Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка. Вместе с тем рост розничных продаж немного усилился в декабре в соответствии с ожиданиями экспертов - до 8,2% в годовом выражении с 8,1% месяцем ранее, сообщило ГСУ. Подъем промышленного производства в Китае в декабре усилился до 5,7% по сравнению с 5,4% в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз равнялся 5,3%.

В свою очередь цены на нефть в понедельник сдержанно повышаются, начав четвертую неделю роста подряд. Новости о переговорах США и Китая повышают надежду на завершение торговых споров, а сигналы о сокращении мировой нефтедобычи практически снимают риск перепроизводства. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,4%, до $62,95 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,46% - до $54,29 за баррель. По итогам торгов в пятницу нефть Brent выросла в цене на 2,5% - до $62,70 за баррель, а WTI подорожала на 3,3%, до $53,80 за баррель.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число буровых установок в эксплуатации на территории США сократилось на прошлой неделе на 21 - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года. По оценкам компании Energy Aspects, в 2019 году основной прирост добычи нефти в США придется на второе полугодие, когда будут запущены в эксплуатацию новые производственные мощности в Пермском бассейне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,328 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,626 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 января вырос на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 579,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-19" (+2,3%), "Газпром капитал БО-04" (+0,64%) и "Внешэкономбанк-001Р-09" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-0,48%), "РЖД-001P-02R" (-0,19%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-42R номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 41,92% выпуска на сумму 838 млн рублей. Сбор заявок на бонды проходил с 7 по 20 декабря 2018 года. Ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Дополнительный доход облигаций к привязан к цене меди, никеля и палладия, торгующихся на Лондонской бирже металлов. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Росбанк (MOEX: ROSB) 22 января проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-002P-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,95-9,10% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,15-9,31% годовых. Техническое размещение запланировано на 29 января. Агентом по размещению выступает сам Росбанк.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 22 января проведет сбор заявок инвесторов на четырехлетние бонды серии 001P-05P объемом не менее 7 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,05-9,20% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,25-9,41% годовых. Техническое размещение запланировано на 31 января. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БК "Регион". Агент по размещению - Газпромбанк.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 22 января проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,70-8,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,99-9,15% годовых. Техническое размещение запланировано на 29 января. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк и Райффайзенбанк.