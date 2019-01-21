Российский рынок акций начнёт новую неделю ростом - "Открытие Брокер"

"Активность в понедельник на рынках будет ниже обычного из-за выходного в США. Тем не менее, российский рынок акций начнёт новую неделю ростом благодаря тенденции к подорожанию нефти и относительному оптимизму на рынках Азии, который связан с надеждами на позитивный исход переговоров по торговым вопросам. Отечественная валюта также имеет основания для небольшого укрепления на фоне налоговых платежей. Валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила пока не мешают рублю, так как в январе традиционно снижается потребность в валюте из-за сокращения импорта", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.