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Главная / Мнения аналитиков / В течение недели цена Brent, вероятно, достигнет уровня $64-64,50 - ИФК "Солид"
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21 января 2019 года 09:46
В течение недели цена Brent, вероятно, достигнет уровня $64-64,50 - ИФК "Солид"
"Нефть заметно дорожает после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого страны-участники обещали активизировать сокращение добычи в рамках соглашения. В ежемесячном обзоре ОПЕК ранее отмечался прогресс картеля в декабре, когда суточная добыча сократилась более чем на 750 тыс. баррелей. В течение недели цена Brent, вероятно, достигнет уровня $64-64,50", - указывает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.
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21 января 2019 года 19:33
Попытка рынка акций РФ подрасти вслед за нефтью завершилась коррекцией в ожидании новостей по Brexit
Москва. 21 января. Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за нефтью на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах США и КНР завершилась коррекцией из-за фиксации прибыли игроками на фоне напряженности в Европе, где инвесторы ожидали новостей по Brexit; лидировали в росте акции АФК "Система", обновившие максимум с июня 2018 года. читать дальше
.21 января 2019 года 19:28
Рубль слегка дешевеет к доллару и евро в понедельник вечером на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"
Москва. 21 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). читать дальше
.21 января 2019 года 19:18
С технической точки зрения на графике индекса МосБиржи сохраняется позитивная картина - Промсвязьбанк
В понедельник российский фондовый рынок понес умеренные потери на пониженных оборотах и противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, покупкам в наших бумагах способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent... читать дальше
.21 января 2019 года 19:00
Москва. 21 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в начале торгов понедельника немного подросли, отыграв пятничное решение агентства S&P о сохранении суверенного рейтинга России на инвестиционном уровне "BBB-", а затем легли в боковой дрейф на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, так как торги американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) 21 января не проводятся. читать дальше
.21 января 2019 года 18:55
"После достаточно успешной прошлой недели рубль начал новую неделю с коррекции. Уже к середине дня пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 66,40-66,45 руб. (после пятничного закрытия на отметке 66,28 руб.). Однако до окончания рабочего дня доллар так и не протестировал уровень 66,5 руб. и... читать дальше
.21 января 2019 года 18:17
"Сегодняшние торги на рынке акций проходят спокойно, - отмечают аналитики "Алор Брокер". - В Америке выходной и торгуются только фьючерсы, которые показывают снижение на 0,3%. Возможно, инвесторы не вдохновились статистикой из Китая, которая была на уровне прогнозов. Среди других негативных... читать дальше
.21 января 2019 года 17:22
Золото и серебро удерживают большие приобретения, завоеванные в декабре, когда американские акции испытали худший период с начала 1930-х гг., отмечает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. И это несмотря на встречное давление, оказываемое восстановлением более рискованных... читать дальше
.21 января 2019 года 16:47
"Рубль – лучшая валюта в сегменте EM с начала года. Мы ждем замедления рубля на достигнутых уровнях по отношению к доллару, но не разворота. Вероятность спекулятивного отскока на этой неделе, на наш взгляд, невелика", - отмечают аналитики КИТ Финанс Брокер. читать дальше
.21 января 2019 года 16:30
"Ритейелер детской одежды планирует в 2019 г. открыть не менее 80 магазинов сети "Детский мир". У группы в планах выйти на рынок республики Беларусь. В 2018 г. "Детский мир" открыл 100 магазинов. Прошедший год для группы стал успешный, выручка в 2018 г. выросла на 14,3% - до 110,9 млрд руб.... читать дальше
.21 января 2019 года 15:56
"Рубль слабел вместе с "коллегами по сырьевому цеху", реагируя на относительно слабую статистику ВВП Китая. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4155 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,88%, недельная - до 7,95%, а месячная остаётся на уровне 8,23%. ЦБ РФ 18 января... читать дальше
.21 января 2019 года 15:44
Москва. 21 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен. читать дальше
.21 января 2019 года 15:28
До исторического максимума рублёвому индексу "Московской биржи" осталось всего 20 пунктов - ИК "ФИНАМ"
"Российский рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня показывал скромный рост в пределах 0,2% и торговался вблизи отметки 2480 пунктов, при этом валютный индекс РТС торговался вблизи пятничного закрытия - около отметки 1175 пунктов. "Лучше рынка" вторую третью подряд выглядят акции... читать дальше
.21 января 2019 года 14:55
"Доллар удержался над отметкой 66 руб. в минувшую пятницу и в начале новой торговой недели предпринимает попытки дальнейшего роста, хотя и до уровня 67 руб. котировкам еще далеко. Текущий настрой российской валюты можно назвать нейтральным, на фоне сочетания разнонаправленных факторов. На стороне... читать дальше
.21 января 2019 года 14:35
Рост цен на сырую нефть связан с общим подъемом риск-аппетита, сочетанием сокращения добычи группой ОПЕК+ и стабильных прогнозов роста спроса - Saxo Bank
Рост цен на сырую нефть продолжается и на третьей неделе; сектор восстанавливается после обвала в IV квартале 2018 г. Это восстановление в основном связано, по мнению главного стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена, с общим подъемом риск-аппетита, а также с сочетанием сокращения добычи... читать дальше
.21 января 2019 года 14:15
В ближайшее время курс рубля будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики других валют развивающихся стран - Банк "Санкт-Петербург"
"Российская валюта остается достаточно стабильной, пока не показывает выраженной реакции на покупки валюты Минфина. В ближайшее время курс рубля будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики других валют развивающихся стран. При этом налоговые платежи на этой неделе окажут локальную... читать дальше
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