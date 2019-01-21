Утренние прогнозы: индекс МосБиржи - 2500 пунктов

По мнению аналитиков новая торговая неделя начнется на рынке акций РФ с роста. Целью индекса МосБиржи может стать отметка 2500 пунктов.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС - с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1150 пунктов указывает на возможность укрепления восходящего тренда. Перспектива нового раунда переговоров между США и КНР по торговым вопросам, возможность увеличения импорта Китаем американских товаров, о которой, как сообщается, упоминалось в рамках переговоров, а также опубликованные сегодня данные по промпроизводству в КНР лучше прогнозов способствовали сохранению оптимизма на азиатских фондовых площадках. Вместе с тем в течение дня возможно некоторое "охлаждение" активности нерезидентов в связи с выходным в США".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Активность в понедельник на рынках будет ниже обычного из-за выходного в США. Тем не менее, российский рынок акций начнёт новую неделю ростом благодаря тенденции к подорожанию нефти и относительному оптимизму на рынках Азии, который связан с надеждами на позитивный исход переговоров по торговым вопросам".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Торги понедельника на отечественном фондовом рынке, на наш взгляд, имеют все шансы на продолжение роста. Существенный рост цен на энергоносители и информация о продвижении переговорного процесса между США и Китаем настраивают на позитивный лад. В ходе ближайших торговых сессий мы ожидаем попыток тестирования октябрьских максимумов 2018 года по отечественным индексам. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2493 пункта, поддержка расположена на 2443 пунктах, по индексу РТС целью роста выступает значение 1192 пункта, поддержка проходит в районе 1164 пунктов".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок в пятницу прибавил более 1% по индексу МосБиржи, сумев выйти из диапазона 2400-2450 пунктов, в котором находился большую часть времени на горизонте последней недели. Учитывая сохранение умеренно позитивного аппетита к риску, в ближайшие пару торговых сессий следующей целью для индекса может стать диапазон 2480-2500 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу индекс МосБиржи уверенно закрепился выше верхней границы "бокового" канала на уровне 2445 пунктов, что открыло путь к историческим максимумам. После завершения российских торгов акциями фондовая Америка еще немного подросла, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы в легком "минусе". Поэтому ждем открытия вблизи достигнутых уровней. Сегодня американский фондовый рынок торговаться не будет в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому внимание будет приковано к фьючерсам, которые будут котироваться до 21:00 мск. Как правило, в выходной день волатильность фьючерсов снижается, и не исключено, что российский рынок акций воспользуется этим и будет жить по собственным законам. Целью роста индекса МосБиржи является отметка 2500 пунктов, где может последовать фиксация прибыли. Однако все будет определяться притоком западных денег, объем которого с начала года составил порядка 0,5 млрд долларов, что внесло большой вклад в подъем рынка в целом".