Цены на нефть начали четвертую неделю роста подряд

Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник в основном повышаются. Цены на нефть в понедельник сдержанно повышаются.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу четвертую сессию подряд на ожиданиях, что США смогут разрешить торговые споры с Китаем и Евросоюзом, а также на позитивных данных о перерабатывающей промышленности.

Рынок завершил в плюсе и неделю в целом: Dow Jones прибавил 3%, S&P 500 - 2,9%, Nasdaq - 2,7%. При этом доходность US Treasuries за пять сессий увеличилась самыми быстрыми темпами с ноября - на 8,2 базисного пункта для 10-летних бумаг, до 2,783%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает возможность смягчения пошлин на часть импортируемых в США китайских товаров, чтобы подтолкнуть Пекин к новым уступкам. Представитель министерства финансов США позднее опроверг эту информацию, заявив, что пока еще ведутся обсуждения.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что китайская сторона ранее предлагала увеличить импорт товаров из США на $1 трлн за шесть лет, но в Вашингтоне подобные уступки сочли недостаточными.

Однако рынок по-прежнему рассчитывает на прогресс в торговых переговорах Вашингтона и Пекина.

Еврокомиссия в пятницу сообщила о готовности рассмотреть на торговых переговорах с США взаимную отмену пошлин на продукцию перерабатывающей промышленности.

Объем производства в перерабатывающей промышленности в США в декабре увеличился на 1,1%, хотя эксперты ожидали его увеличения на 0,3%.

При этом общий показатель промпроизводства повысился на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%.

Вместе с тем индекс потребительского доверия в США в январе упал до минимума с октября 2016 года - 90,7 пункта против декабрьских 98,3 пункта, согласно предварительным данным Мичиганского университета.

Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения показателя - до 96,8 пунктов.

Акции Tesla на торгах в Нью-Йорке подешевели на 13%. Глава компании Илон Маск сообщил о сокращении около 3 тыс. рабочих мест по всему миру, или 7% штата, а также о снижении прибыли в IV квартале.

Рыночная стоимость Netflix снизилась на 4%, выручка компании не дотянула до ожиданий Уолл-стрит, хотя рост прибыли и числа абонентов был сильным.

Курс ценных бумаг American Express поднялся на 1% благодаря позитивным данным за IV квартал и сильному прогнозу на 2019 год.

Цена бумаг ювелирной компании Tiffany & Co. увеличилась на 5,4%, несмотря на сообщение о снижении продаж в предпраздничный сезон на 2%.

Капитализация Schlumberger подскочила на 8%, так как ее выручка немного превысила ожидания. Вместе с тем крупнейшая нефтесервисная компания мира предупредила о высокой неопределенности прогнозов для нефтегазовой отрасли США в 2018 году.

Котировки акций американских автопроизводителей повысились после объявления Еврокомиссии о готовности ЕС рассмотреть снижение пошлин на ввозимую из США продукцию автопрома. Fiat Chrysler Automobiles и General Motors поднялись почти на 1%, Ford Motor - на 2,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 18 января вырос на 336,25 пункта (1,38%), до 24706,35 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 34,75 пункта (1,32%), до 2670,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 72,76 пункта (1,03%) и составил 7157,23 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник в основном повышаются, несмотря на данные о замедлении темпов роста китайской экономики, сообщает MarketWatch.

Позитивное влияние на инвесторов оказывает, в том числе, подъем американских рынков акций в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Это обусловлено ожиданиями, что США смогут разрешить торговые споры с Китаем и Европейским союзом.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:57 МСК прибавили соответственно 0,23% и 0,55%.

Повышаются котировки акций таких компаний, как Nissan (+0,5%), TDK (+3,2%) и Takeda Pharmeceutical (+3,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,28%.

Экономика Китая выросла в 2018 году самыми медленными темпами за почти три десятилетия - на 6,6%, свидетельствуют опубликованные данные Государственного статистического управления (ГСУ). Подъем был самым слабым с 1990 года, хотя и оказался чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.

Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.

Вместе с тем рост розничных продаж немного усилился в декабре в соответствии с ожиданиями экспертов - до 8,2% в годовом выражении с 8,1% месяцем ранее, сообщило ГСУ.

Подъем промышленного производства в Китае в декабре усилился до 5,7% по сравнению с 5,4% в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз равнялся 5,3%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. увеличился с начала торгов в Гонконге на 0,6%, страховщика Ping An Insurance - на 1,2%, девелопера Country Garden Holdings - на 0,4%.

В то же время котировки акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, снижаются на 1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:09 МСК снизилось на 0,08%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor упала более чем на 3%.

Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,7%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 3,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в понедельник прибавил 0,18%, достигнув максимума с 12 ноября. Таким образом, его подъем был зафиксирован по итогам пятых торгов подряд, чего не происходило с начала ноября прошлого года.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,3%.

Цены на нефть в понедельник сдержанно повышаются, начав четвертую неделю роста подряд. Новости о переговорах США и Китая повышают надежду на завершение торговых споров, а сигналы о сокращении мировой нефтедобычи практически снимают риск перепроизводства.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК увеличилась на 26 центов (0,41%), до $62,96 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 25 центов (0,46%) - до $54,29 за баррель.

По итогам торгов в пятницу нефть Brent выросла в цене на $1,52 (2,5%) - до $62,70 за баррель, а WTI подорожала на $1,73 (3,3%), до $53,80 за баррель.

За прошлую неделю цена Brent увеличилась на 3,7%, WTI - на 4,3%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число буровых установок в эксплуатации на территории США сократилось на прошлой неделе на 21 - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года.

В понедельник основные торги на американских биржах проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник будет обнародован ежемесячный отчет министерства энергетики США о буровой активности в стране.

По оценкам компании Energy Aspects, в 2019 году основной прирост добычи нефти в США придется на второе полугодие, когда будут пущены в эксплуатацию новые производственные мощности в Пермском бассейне.