Целью роста индекса МосБиржи является отметка 2500 пунктов - Алор Брокер

"В пятницу индекс МосБиржи уверенно закрепился выше верхней границы "бокового" канала на уровне 2445 пунктов, что открыло путь к историческим максимумам. После завершения российских торгов акциями фондовая Америка еще немного подросла, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы в легком "минусе". Поэтому ждем открытия вблизи достигнутых уровней. Сегодня американский фондовый рынок торговаться не будет в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому внимание будет приковано к фьючерсам, которые будут котироваться до 21:00 мск. Как правило, в выходной день волатильность фьючерсов снижается, и не исключено, что российский рынок акций воспользуется этим и будет жить по собственным законам. Целью роста индекса МосБиржи является отметка 2500 пунктов, где может последовать фиксация прибыли. Однако все будет определяться притоком западных денег, объем которого с начала года составил порядка 0,5 млрд долларов, что внесло большой вклад в подъем рынка в целом", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.