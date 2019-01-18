Рынок акций на неделе подрос после саммита G20 и в ожидании итогов встречи ОПЕК+

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, воодушевленными ожиданиями паузы в ужесточении монетарной политике Федрезерва США, прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также снятия санкций Минфина США с "РусАла" и En+ Group; индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы с начала октября 2018 года, когда индекс МосБиржи достигал исторического максимума (2501 пункт).

Подъем рынка подогревался сохраняющимся спросом на рисковые активы со стороны нерезидентов: чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 10 по 16 января составил $100 млн после притока $140 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали небольшие чистые притоки, неделей ранее эта категория фондов получила порядка $10 млн. Все фонды акций emerging markets в этот период показали приток $3,3 млрд против $2,4 млрд на предыдущей неделе (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 14 по 18 января вырос на 1,2% - до 2473,61 пункта, индекс РТС прибавил 2,4% и составил 1176,42 пункта на фоне снижения доллара на 0,65 рубля (до 66,23 руб./$1). Нефть Brent за неделю подорожала на 3,8% или $2,3 (мартовский фьючерс).

В понедельник рынок акций обошелся малыми потерями на фоне снижения мировых фондовых площадок на опасениях замедления мировой экономики; поддержку оказала нефть, отыгравшая большую часть снижения, при этом динамика blue chips оказалась смешанной. Индекс МосБиржи закрылся выше 2440 пунктов после провала днем ниже 2420 пунктов, РТС остался на пороге 1150 пунктов.

Мировые рынки просели на статданных о сокращении темпов роста китайского экспорта в 2018 году (экспорт вырос за год на 9,9% в долларовом выражении, а рост импорта составил 15,8%) за счет негатиывных показателей декабря (экспорт снизился на 4,4% в годовом выражении, а импорт упал на 7,6%). Нефть Brent проторговывала область $60 за баррель.

Во вторник торги на рынке акций РФ прошли в консолидационных настроениях при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей по Brexit, выросли бумаги "Магнита" (+3,4%) и упали акции металлургов и "Газпрома" (-1,5%). Индекс МосБиржи просел чуть ниже 2440 пунктов, индекс РТС остался близи 1150 пунктов.

Мировые рынки отскочили вверх после того, как китайское правительство пообещало поддержать экономику страны путем расширения масштабов снижения налогов, увеличения госрасходов, поддержки финансирования малого и среднего бизнеса, стабильности юаня и продолжения гибкой денежно-кредитной политики. Нефть Brent закрепилась выше $60 за баррель на ожиданиях сокращения запасов сырья в США.

Снижение рынка акций в среду на бумагах нефтяников из-за слабости нефти было пресечено подъемом акций энергетики и Сбербанка (+1,7%); индекс МосБиржи смог удержаться выше 2430 пунктов, несмотря на укрепление рубля, а индекс РТС за счет валютного фактора превысил 1150 пунктов. Подешевели акции "РусАла" (-1,5%) и GDR En+ Group (-3,5%) на фоне известий, что Сенат США проголосовал за начало дебатов по резолюции, блокирующей план президента США Дональда Трампа отменить санкции против компаний Олега Дерипаски (Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго").

Нервозности внешним рынкам добавили новости из Великобритании, где парламент с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу страны из ЕС, а оппозиция в Палате общин инициировала голосование о доверии правительству. Нефть Brent колебалась в коридоре $60-61 за баррель, локальное давление на котировки оказала статистика Минэнерго США о запасах и добыче сырья (например, добыча за неделю увеличилась на 200 тыс. б/с и достигла нового рекорда - 11,9 млн б/с.).

В четверг рынок акций завершил волатильный день на подъеме к 2450 пунктам по индексу МосБиржи на фоне умеренной реакции рынков Европы и США на опасения очередного ухудшения отношений США и Китая; лидировали в росте акции "Магнита" (+4,7%), "Россетей" (+4,3%) и выросли бумаги "РусАла" (+3,3%) и En+ Group (+12,3%) на ожиданиях снятия с них санкций США.

По сообщениям СМИ, представители Демократической партии в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом О.Дерипаской. Для принятия резолюции, блокирующей план президента США Д.Трампа отменить санкции против трех российских компаний (Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"), демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку, тогда как в ходе голосования в Сенате за нее проголосовали лишь 57 сенаторов.

Сбербанк (+1%) закрепился на первом месте по рыночной капитализации, сместив "Роснефть" (-1,2%). Нефть Brent стабилизировалась в районе $61 за баррель. Мировые рынки просели из-за опасений возможного очередного ухудшения отношений США и Китая в свете новостей, что федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei Technologies Ltd., которая подозревается в краже коммерческих секретов у американских компаний, включая T-Mobile. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выиграла парламентское голосование относительно вотума доверия - ее поддержали 325 членов парламента, "против" проголосовали 306. Теперь она намерена представить план дальнейших действий по Brexit в понедельник, 21 января (по первоначальному плану, Brexit должен состояться 29 марта 2019 года).

В пятницу рынок акций обновил максимумы индексов с начала октября (когда был зафиксирован исторический пик индекса МосБиржи - выше 2500 пунктов) на фоне позитивной динамики внешних площадок в ожидании успешных итогов торговых переговоров США и Китая. По сообщениям американских СМИ, власти обсуждают возможность отмены дополнительных пошлин, введенных на импорт из КНР, чтобы успокоить финансовые рынки и ускорить достижение компромисса с Пекином по торговым вопросам. В конце января в Вашингтон прибудет делегация из Пекина во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ.

Нефть Brent поднялась в район $63 за баррель на сигналах сокращения добычи странами ОПЕК. Согласно отчету картеля, добыча нефти в странах ОПЕК в декабре упала на 751 тыс. б/с, максимальными темпами за два года.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Обувь России" (+21%), "МРСК Сибири" (+20%), "Россетей" (+12%); хуже рынка смотрелись акции "Аптечной сети 36,6" (-10%), "ГТМ" (-10%), банка "Возрождение" (-5%).

В третьей декаде января рынок акций РФ может продолжить рост вместе с мировыми площадками на сохраняющихся ожиданиях торгового соглашения США и Китая. Целью роста индекса МосБиржи станет область исторического максимума 2500 пунктов, для индекса РТС коридор колебаний составит 1150-1210 пунктов с оглядкой на динамику рубля, который может еще укрепиться в налоговый период, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".