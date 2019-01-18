Рубль усилил укрепление к доллару и евро в пятницу вечером вслед за ускорившей рост нефтью

Москва. 18 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине вслед за ускорившей рост нефтью, нивелируя покупки валюты рядом участников рынка перед выходными.

Курс доллара США составил 66,1675 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро подешевел до 75,2075 руб./EUR1 (-38 копеек к закрытию четверга). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 28 копеек - до 70,235 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", возобновившийся рост курса рубля по отношению к доллару и евро 18 января вечером связан, прежде всего, с растущими нефтяными ценами, которые нивелируют такой негативный фактор, как покупки валюты отдельными участниками рынка перед выходными днями. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 2,75%, до $62,86 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 3,2% - до $54,04 за баррель.

Нефтяной рынок позитивно отреагировал на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), указавший на резкое сокращение добычи нефти в странах ОПЕК в декабре. По оценкам МЭА, ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. баррелей в сутки, до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля. Кроме того, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн б/с и на 2019 год на уровне 1,4 млн б/с. Нефтяные запасы стран ОЭСР на конец ноября снизились по сравнению с октябрем на 2,5 млн баррелей - до 2,857 млрд баррелей, говорится в отчете МЭА.

"Внутренний валютный рынок нашел свою "золотую середину", когда спрос на валюту, в том числе за счет покупок ЦБ, уравновешивается предложением со стороны экспортеров, а также тех инвесторов, кто решил вложиться в российские активы. Приток капиталов стимулируется такими факторами, как растущая нефть, и общемировым оптимизмом, господствующим сейчас на глобальных рынках. Но с другой стороны, как только внешний позитив схлынет, покупки ЦБ могут развернуть рынок в сторону снижения курса рубля, поскольку предложения экспортеров может не хватить для поддержания баланса, и тогда доллар вполне может вернуться к отметке 67 руб./$1. Но пока, скорее всего, рынок будет проторговывать диапазон 65,5-66,5 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, "рублю пока успешно удается противостоять психологическому давлению со стороны скупки валюты Центробанком, которая была возобновлена 15 января. Нефть восстанавливается, продолжая отыгрывать существенное, на 2,7 млн баррелей, сокращение запасов в США (данные были опубликованы еще в среду Минэнерго США). Резко набиравший силу в декабре "медвежий" тренд в "черном золоте" на данный момент полностью преодолен. Чисто технически рубль слишком быстро укрепился, полностью дисконтировав страхи по поводу прихода на валютные торги ЦБ с его более чем 15-миллиардным объемом ежедневных рублевых интервенций. Видимо, об этом все-таки придется вспомнить. Уровень 66,4 руб./$1 выглядит технически непреодолимым рубиконом для рубля. Поэтому верхняя граница сформировавшегося после январских праздников канала - отметка 67,20 руб./$1 - с высокой вероятностью станет для отечественной валюты на следующей неделе новым уровнем притяжения".

"Баррель Brent сегодня подрастает, но все колебания происходят в пределах диапазона $60,5-62,5. На текущий момент нет веских оснований ожидать бурного роста стоимости "черного золота": США качают нефть с постоянным увеличением объемов, это выраженный "медвежий" фактор для рынка, который пока предпочитают игнорировать. Центробанк присутствует на внутреннем валютном рынке с покупками долларов в пользу Минфина, но объемы этих приобретений известны - по 15,6 млрд рублей в день, и они не выглядят значительными для того, чтобы направить рынок в определенную сторону. Доллар США завершит торги пятницы в пределах 66,10-66,75 руб./$1, а евро уйдет на выходные в границах 75,50-76,10 руб./EUR1", - считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

В свою очередь ведущий аналитик компании "Телетрейд" Марк Гойхман отмечает, что "повышение нефтяных цен на текущей неделе с $60 поддержало российскую валюту. Кроме того, на рубль благоприятно повлиял начавшийся налоговый период. Уменьшились и антирисковые настроения на мировых рынках. Таким образом, внешний фон достаточно позитивный для российской валюты. Но данные факторы, действовавшие в течение всех последних дней, во многом уже отражены в ценах. Поэтому потенциал укрепления рубля сейчас ограничен. Так же как и по нефти, котировки подошли к сильным техническим зонам, препятствующим дальнейшему движению".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 19 января на 11,29 копейки, до 66,3309 руб./$1, и снизил курс евро на 4,89 копейки, до 75,5841 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 17,54 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,3114 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 17,93 копейки к уровню четверга, опустившись до 66,3316 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 936,037 млн, из которых $863,557 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 72,48 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к четвергу на 9,59 копейки, до 75,593 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 15,48 копейки и составил 75,6064 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR786,758 млн, из которых EUR268,901 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR517,857 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу слегка подросли, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 18 января выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,87% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 2 б.п., до 7,91% годовых. При этом ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.