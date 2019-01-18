Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с начала октября на внешнем оптимизме

Москва. 18 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными ожиданиями успешных итогов торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи превысил 2470 пунктов и обновил максимум с 3 октября 2018 года, когда был зафиксирован исторический пик (2501,59 пункта).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2473,61 пункта (+1,1%), индекс РТС - до 1176,42 пункта (+1,7%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%, несмотря на укрепление рубля.

Доллар просел до 66,23 рубля (-0,14 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,2-2,4%, доллар подешевел на 0,65 рубля.

Подорожали в пятницу акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,9%), "Мосбиржи" (+3,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%) и обновили максимум с начала августа акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5%, до 208,44 рубля).

Просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

В пятницу в Азии преобладал рост индексов акций (Япония выросла на 1,3%, Китай - на 1,4%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,8-2,3%) и растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 1%), несмотря на слабую статистику (индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе упал сильнее ожиданий - до 90,7 пункта, минимума с октября 2016 года).

Китай накануне объявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США 30-31 января для участия в следующем раунде торговых переговоров с представителями американской стороны. Однако новое расследование в отношении Huawei может способствовать дальнейшему охлаждению отношений между двумя странами.

Между тем, всплеск оптимизма в пятницу вызвало сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на информированные источники о том, что Китай предлагал существенно увеличить закупки американских товаров в ближайшие шесть лет, чтобы снизить профицит торгового баланса в отношениях с США и тем самым устранить одну из основных причин недовольства американского президента Дональда Трампа.

По словам источников, Китай собирался увеличить объемы импорта товаров из США в общей сложности более чем на $1 трлн за шесть лет. Тем самым Пекин был намерен к 2024 году свести профицит торгового баланса к нулю по сравнению с $323 млрд в 2018 году.

Нефть в пятницу вечером на этих новостях ускорила рост, завершая подъемом третью неделю подряд. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,87 за баррель (+2,8% и -0,2% накануне), мартовская цена WTI - $53,99 за баррель (+3,1% и -0,5% в четверг).

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки - до 100,7 млн б/с, говорится в январском отчете агентства. По оценкам МЭА, ОПЕК сократила добычу в декабре на 590 тыс. б/с (до 32,39 млн б/с), а в России в текущем году ожидается рост добычи нефти на 100 тыс. б/с (до 11,59 млн б/с).

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций РФ подрос на фоне оптимизма инвесторов в отношении торговых переговоров Китая с США. Инвесторы вдохновились сообщениями СМИ о том, что министр финансов США Стивен Мнучин выступает за смягчение тарифов в отношении импорта из Китая для снижения волатильности на фондовых рынках. Тот факт, что в администрации эту информацию не подтвердили, инвесторы проигнорировали и перешли к покупкам.

Новость об отмене поездки американской делегации на форум в Давосе также не вызвала ни у кого опасений, поскольку торговым переговорам с Китаем это никак не угрожает - следующий этап обсуждений состоится в Вашингтоне (вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов С.Мнучиным 30-31 января, то есть через неделю после Давосского форума).

Российскому рынку акций дополнительную поддержку оказывают растущие нефтяные котировки на фоне сохранения, а не понижения, прогнозов МЭА по росту спроса на нефть в 2019 году (+1,4 млн б/с) в рамках январского отчета.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций вырос вслед за миром, также продолжился подъем бумаги En+ (MOEX: ENPL) и "РусАла" на возросшей вероятности снятия санкций США. Просевшие бумаги "Аэрофлота" продолжают демонстрировать достаточно высокую корреляцию с ценами на нефть. Активность торгов на рынке заметно возросла.

Рубль на этой неделе заметно укрепил свои позиции благодаря высокому спросу на ОФЗ и приближающемуся налоговому периоду. Кроме того, нефть смогла закрепиться выше $60 за баррель Brent, а макроэкономические данные указывают на сохранение таких важных параметров, как положительный платежный и торговый балансы и даже профицит бюджета. Кроме того, история с активами Олега Дерипаски показывает, что у санкционного потока бывают и обратные движения.

Информация об обсуждении в США вопроса частичной или полной отмены импортных заградительных пошлин против Китая вселяет надежду на позитивный исход переговоров Вашингтона и Пекина по торговым вопросам. Сам американский Минфин опроверг подобные спекуляции, но рынкам хватило и надежды. Рынок нефти также рассчитывает на завершение торговой войны. Международное энергетическое агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в текущем году на уровне 1,4 млн б/с, однако комбинация замедления роста мировой экономики с активным наращиванием добычи в США приведет к давлению на котировки "черного золота", считает А.Кочетков.

По словам аналитика компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, локомотивом текущего роста выступил финансовый сектор (акции банков, "Мосбиржи", АФК "Система") на позитивном внешнем фоне.

Сообщения WSJ о предложениях министра финансов США С.Мнучина обсудить отмену некоторых или всех тарифов на китайский импорт в январе повысили ожидания инвесторов относительно перспектив заключения торгового перемирия. К тому же накануне Минторг КНР подтвердил участие вице-премьера Лю Хэ в новом раунде переговоров с США. Однако ложкой дегтя можно считать сообщения, что власти США проводят уголовное расследование против китайской Huawei, а это может вызвать негативную реакцию Пекина. Тем не менее, участники рынка предпочитают рассматривать оптимистичный сценарий.

В ближайшее время внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономических показателях КНР, которые будут опубликованы в выходные - ВВП, промпроизводство и розничные продажи.

Индекс МосБиржи превысил сопротивление 2445-2455 пунктов, которое раньше трижды сдерживало порывы покупателей, теперь следующей целью выступают исторические максимумы в районе 2500 пунктов, полагает А.Попова.

Аналитик компании "Алор брокер" Евгений Корюхин также считает, что закрытие индекса МосБиржи выше сопротивления 2445 пунктов открывает дорогу на покорение исторических максимумов. В понедельник американский рынок акций будет отдыхать в связи празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Это значит, что если за выходные не появится негативных новостей, а внешний фон будет как минимум нейтральным, то в таких условиях российский рынок акций вполне может прибавить еще 0,5-1%.

Акции Сбербанка преодолели сопротивление 204 рубля и готовы двинуться в сторону 215-217 рублей. Причем покупки акций Сбербанка могут свидетельствовать о возобновлении спроса нерезидентов на российские акции в целом, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+39,7% и +24,8% "префы"), GDR En+ Group (+12,9%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+3,4%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-9,1%), бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-8,2%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-5,4%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-5,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,344 млрд рублей (из них 15,305 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).