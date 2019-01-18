Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу на активы EM и снижению санкционных рисков

Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM) и локальному снижению санкционных рисков из-за занятости американского истеблишмента своими внутренними проблемам

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При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене по итогам пяти дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели в целом было нейтральным для сектора отечественных евробондов. После довольно значительного роста котировок в начале 2019 года стоимость суверенных бумаг России в течение нескольких дней практически не менялась, и 14 января было из их числа. Доходность 10-летних US Treasuries также была стабильной (на уровне 2,67% годовых) и заметного влияния на котировки суверенных евробондов РФ не оказывала.

Вместе с тем уже вторник инициатива на рынке плавно перешла к покупателям благодаря развернувшейся вверх нефти и активизировавшемуся спросу инвесторов на рисковые активы. Покупки отмечались как в "длинных" бумагах, так и в среднесрочных выпусках евробондов РФ.

В середине недели активность игроков на повышение сохранилась, что привело к снижению доходности 10-летних суверенных еврооблигаций России на 4 базисных пункта по отношению к предыдущему дню. При этом процентные ставки наиболее "длинных" выпусков с погашением в 2042-2047 годах снизились за день на 2-3 базисных пункта. В результате доходность российских десятилетних бумаг приблизилась к уровням начала апреля прошлого года, нивелировав тем самым весь негатив, который присутствовал на рынке в прошлом году в связи с санкционными рисками и рисками повышения ставки Федрезервом. Основным драйвером ценового роста выступало восстановление спроса на рисковые активы на глобальном рынке на фоне пересмотра инвесторами ожиданий по темпам ужесточения монетарной политики ФРС США.

Лишь в четверг рост котировок российских еврооблигаций приостановился на фоне общего ухудшения ситуации на долговых рынках стран с развивающейся экономикой. Достигнув 16 января локальных ценовых максимумов, котировки большинства выпусков еврооблигаций России уже при открытии торгов в четверг стояли на 0,1-0,5% ниже, чем на закрытие предыдущего дня, и затем в течение торгов фактически топтались на одном и том же месте. При этом больших заявок на продажу на рынке не было, что говорило о том, что участники рынка не спешили расставаться с заметно выросшими в цене бумагами.

Некоторую поддержку российским евробондам в конце недели оказали позитивные новости о том, что власти США рассматривают возможность смягчения пошлин на некоторые товары из Китая. По данным The Wall Street Journal, американские официальные лица обсуждают возможность отмены дополнительных пошлин, введенных на импорт из КНР, чтобы успокоить финансовые рынки и ускорить достижение компромисса с Пекином по торговым вопросам. Идея снизить пошлины была предложена в ходе обсуждений главой Минфина Стивеном Мнучиным, который считает, что это поможет добиться уступок от Пекина. Однако против этого предложения выступил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Инвесторы и аналитики рассчитывают на торговые переговоры США и Китая на высоком уровне, когда в конце января в Вашингтон прибудет делегация из Пекина во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,13% и составила 110,13% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 14 пунктов и 18 января составил 150 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,84% (их доходность снизилась на 7 пунктов - до 5,16% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,5% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 11 пунктов и составил 23 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,6%, до 97,64% от номинала (их доходность снизилась на 5 пунктов и составила 5,41% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,41%, подорожав до 97,42% от номинала (его доходность снизилась на 6 пунктов и составила 4,62% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,32%, с погашением в 2023 году - на 0,21% (спред к US Treasuries сузился на 15 пунктов и составил 142 базисных пункта), с погашением в 2020 году - на 0,12%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, приостановят рост и лягут в боковой дрейф на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, что вызовет снижение интереса инвесторов к рисковым активам, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, после довольно активного роста, наблюдавшегося в начале 2019 года, ситуация на мировых рынках капитала может немного успокоиться, так как все основные позитивные факторы (торговые переговоры между США и Китаем, заявления ФРС о сдержанности в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики, снижение добычи нефти странами ОПЕК+) уже отыграны. Вместе с тем неопределенность, связанная с приостановкой работы американского правительства из-за разногласий между президентом США и американскими законодателями по вопросу утверждения бюджета на 2019 год, скорее всего, сохранится.