В рамках следующей недели индекс МосБиржи может попытаться переписать исторические максимумы, установленные в районе 2500 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок заканчивает неделю на оптимистичной ноте и четырехмесячных максимумах, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Благодаря внешнему позитиву в течение всего дня покупки в российских акциях преобладали. Так, "быки" были поддержаны ростом рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 62,5 доллара за баррель. Также позитивной динамике способствовала ситуация на внешних фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2,2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. На таком фоне к закрытию пятничных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,1%, до 2474 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги EN+, вновь прибавившие более 10%. Компанию им составили акции Системы, ВТБ и МосБиржи, рост которых превысил 3,5%. Хуже рынка торговались Аэрофлот и ИнтерРАО, потерявшие более 1,5%. Благодаря сегодняшнему росту индексу Мосбиржи удалось выйти на максимальные значения с октября прошлого года, а также преодолеть сопротивление на уровне 2450 пунктов, что открывает рынку дорогу к историческим максимумам. При этом, нельзя исключать попыток тестирования этого уровня сверху, что станет проверкой силы покупателей. Отметим, что уже в рамках следующей недели индекс МосБиржи может попытаться переписать исторические максимумы, установленные в районе 2500 пунктов".