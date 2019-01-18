Среди большинства валют на развивающихся рынках рубль по-прежнему демонстрировал один из лучших результатов - ИК "Велес Капитал"

"В первой половине торгового дня рубль отступал, однако смог отстоять рубеж в 66,5 руб. В дальнейшем отечественная валюта перешла к укреплению, используя несколько улучшившийся внешний фон. Так, котировки нефти марки Brent во второй половине дня предпринимали новые попытки вернуться на отметку в 62 долл. за баррель, а индекс доллара на forex скорректировался в сторону 96 пунктов, где ему удалось сохранить позиции с большим трудом. В результате ближе к окончанию рабочего дня рубль был близок к отметке в 66,15 руб., обновив свой максимум с 13 декабря прошлого года. Впрочем, к 18:00 изменение пары доллар/рубль вновь вернулось к нулевой отметке, хотя среди большинства валют на развивающихся рынках рубль по-прежнему демонстрировал один из лучших результатов", -отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.