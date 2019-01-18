Курс рубля может удержать завоеванные позиции на будущей неделе - БКС

"Рынки завершают неделю на позитивной ноте - риск-аппетиты инвесторов остаются на подъеме, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Набор факторов, способствующих покупке риска, за неделю не претерпел кардинальных изменений - участники рынка ожидают подтверждения гибкости в позиции ФРС на ближайших заседаниях. В отношении торговых переговоров США и Китая возникают всплески "новостного позитива", например, в виде планов Белого дома снять пошлины на китайские товары для ускорения процесса достижения компромисса (заметим, что на сегодняшний день данные планы не находят подтверждения в заявлениях американского истеблишмента). Позитивный импульс, который, на наш взгляд, в определенной мере уже заложен в текущие цены активов, исходит и от запланированных стимулирующих мер китайского правительства".

Российским активам впервые за долгое время удается практически беспрепятственно присоединиться к повышательным движениям рынков - основной риск санкций на РФ не получает своей активизации в условиях продолжения shutdown'а американского правительства. Антон Покатович заметил также, что в настроениях инвесторов в отношении российских активов в январе в целом наблюдается повышенная инертность к факторам риска. Так, например, инвесторами почти игнорируется затягивание процесса снятия санкций с Русала.

Помимо ослабления внешних факторов риска, которое, на взгляд эксперта, может носить временный характер, укрепление рубля формируется и под действием явных факторов поддержки. Нефтяной рынок продолжает укреплять свои позиции выше уровней 60$ и к концу недели не оставляет попыток роста к отметке 62$. Поводом для восходящей динамики нефтяных цен стали данные ежемесячного отчета ОПЕК, из которых на рынок поступает информация о том, что уже в декабре страны картеля приступили к активному сокращению нефтедобычи в рамках исполнения заключенной сделки.

"Львиная доля сокращения реализуется усилиями Саудовской Аравии, в которой добыча за декабрь снизилась сразу на 468 тыс. барр/сутки до уровня 10,55 млн барр/сутки. Суммарное сокращение добычи картеля составило 751 тыс. барр/сутки до уровня 31,57 млн барр/сутки. Это позволяет говорить о том, что ближневосточные экспортеры вплотную приблизились к выполнению своей квоты сокращения в рамках ОПЕК+. С учетом этих данных, мы полагаем, что РФ также сохранит приверженность сделке и продолжит плавное сокращение добычи. Помимо позитивной динамики нефтяного рынка рубль весьма спокойно отреагировал на возвращение ЦБ к покупкам валюты на рынке в рамках исполнения бюджетного правила. Полагаем, что страхи инвесторов в отношении реализации данного процесса в существенной мере нивелированы тем фактом, что регулятор возвращается на рынок с весьма осторожными объемами покупок - чуть больше 15 млрд руб. в день. Мы полагаем, что на будущей неделе рубль может сохранить укрепленные позиции. К вышеизложенным факторам поддержки прибавится и налоговый период. Ожидаем курс рубля в диапазоне 65,7-67,6", - прогнозирует главный аналитик "БКС Премьер".