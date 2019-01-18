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18 января 2019 года 15:44

Рубль днем приостановил укрепление из-за фиксации прибыли, несмотря на растущую нефть

Москва. 18 января. Изменения доллара США и евро в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу незначительные; рубль приостановил укрепление к бивалютной корзине из-за фиксации прибыли участниками рынка в конце недели, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен.

Курс доллара США составил 66,3475 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 2,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро подорожал до 75,66 руб./EUR1 (+7,25 копейки к закрытию четверга). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2 копейки - до 70,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 19 января на 11,29 копейки, до 66,3309 руб./$1, и снизил курс евро на 4,89 копейки, до 75,5841 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики курса рубля по отношению к доллару и евро 18 января днем связано, с одной стороны, с желанием части участников рынка зафиксировать прибыль в конце недели, а с другой стороны, сильно упасть курсу нацвалюты не дают растущие цены на нефть. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 1,14%, до $61,88 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,33% - до $52,76 за баррель.

Нефтяной рынок позитивно отреагировал на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), указавший на резкое сокращение добычи нефти в странах ОПЕК в декабре. По оценкам МЭА, ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. баррелей в сутки, до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля. Кроме того, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн б/с и на 2019 год на уровне 1,4 млн б/с. Нефтяные запасы стран ОЭСР на конец ноября снизились по сравнению с октябрем на 2,5 млн баррелей - до 2,857 млрд баррелей, говорится в отчете МЭА.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, "рублю пока успешно удается противостоять психологическому давлению со стороны скупки валюты Центробанком, которая была возобновлена 15 января. Нефть медленно восстанавливается, продолжая отыгрывать существенное, на 2,7 млн баррелей, сокращение запасов в США (данные были опубликованы еще в среду Минэнерго США). Резко набиравший силу в декабре "медвежий" тренд в "черном золоте" на данный момент полностью преодолен. Чисто технически рубль слишком быстро укрепился, полностью дисконтировав страхи по поводу прихода на валютные торги ЦБ с его более чем 15-миллиардным объемом ежедневных рублевых интервенций. Видимо, об этом все-таки придется вспомнить. Уровень 66,4 руб./$1 выглядит технически непреодолимым рубиконом для рубля. Поэтому верхняя граница сформировавшегося после январских праздников канала - отметка 67,20 руб./$1 - с высокой вероятностью станет для отечественной валюты на следующей неделе новым уровнем притяжения".

"Российский рубль днем в пятницу торгуется неактивно в парах с иностранными валютами - доллар США "топчется" на одном месте, а евро слегка повышается. Нефть продолжает раскачиваться, как на качелях. Баррель Brent сегодня днем подрастает на 1,2%, но все колебания происходят в пределах диапазона $60,5-62,5. На текущий момент нет веских оснований ожидать бурного роста стоимости "черного золота": США качают нефть с постоянным увеличением объемов, это выраженный "медвежий" фактор для рынка, который пока предпочитают игнорировать. Центробанк присутствует на внутреннем валютном рынке с покупками долларов в пользу Минфина, но объемы этих приобретений известны - по 15,6 млрд рублей в день, и они не выглядят значительными для того, чтобы направить рынок в определенную сторону. Доллар США завершит торги пятницы в пределах 66,10-66,75 руб./$1, а евро уйдет на выходные в границах 75,50-76,10 руб./EUR1", - считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

В свою очередь ведущий аналитик компании "Телетрейд" Марк Гойхман отмечает, что "конец недели нефтяные цены встречают на подъеме почти к $62 по Brent на фоне сокращения запасов в США. Но около данного уровня котировки держатся уже несколько дней, не в силах его преодолеть. Тем не менее, повышение цен на текущей неделе с $60 поддержало российскую валюту. Кроме того, на рубль благоприятно повлиял начавшийся налоговый период. Уменьшились и антирисковые настроения на мировых рынках. Таким образом, внешний фон достаточно позитивный для российской валюты. Но данные факторы, действовавшие в течение всех последних дней, во многом уже отражены в ценах. Поэтому потенциал укрепления рубля сейчас ограничен. Так же как и по нефти, котировки подошли к сильным техническим зонам, препятствующим дальнейшему движению. Соответственно, наиболее вероятный диапазон на 18 января для пары "доллар/рубль" - 66-66,7 руб./$1, для пары "евро/рубль" - 75-75,8 руб./EUR1".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу слегка подросли, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 18 января выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,87% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 2 б.п., до 7,91% годовых. При этом ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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