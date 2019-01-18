.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Глобальная недооценка компании "АЛРОСА" обеспечивает ее привлекательность - ГК "Финам"
.
18 января 2019 года 15:23
Глобальная недооценка компании "АЛРОСА" обеспечивает ее привлекательность - ГК "Финам"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "АЛРОСА" - крупнейшего в мире производителя алмазов. Рентабельность по EBITDA остается у компании одной из самых высоких на рынке, что говорит о значительной недооценке компании. На основании этого по акциям компании подтверждается рекомендация "Покупать" с целевой ценой 120,9 руб. "АЛРОСА", как и другие ресурсодобывающие экспортеры, выигрывает от роста мировых цен на продаваемую продукцию в сочетании с ослаблением рубля. На этом фоне даже в условиях снижения добычи алмазов и объемов продаж в натуральном выражении, выручка компании растет, а операционная себестоимость снижается. Итоги 2018 года будут опубликованы только в марте. Как следует из данных консолидированной промежуточной отчетности по МСФО за девять месяцев 2018 года, выручка компании увеличилась на 11,0%, достигнув 234,2 млрд руб., а показатель EBITDA - на 29%, до 120,0 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 54%. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев выросла на 33,4%, до 82,5 млрд руб., свободный денежный поток увеличился на 38% благодаря росту прибыли, а также высвобождению средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов. Рост свободного денежного потока позволил снизить чистый долг с начала года на 58,5% - до 35,37 млрд руб. Показатель соотношения чистого долга и EBITDA составил 0,2х, что является одним из самых низких значений в отрасли. В августе 2018 года "АЛРОСА" приняла новую дивидендную политику. Теперь дивиденды предполагается выплачивать дважды в год - по итогам полугодия и по итогам года. Радикально изменилась и база расчета дивидендов, теперь это будет свободный денежный поток (FCF) в привязке к коэффициенту чистого долга и EBITDA. При значении этого коэффициента в интервале 1,0х-1,5х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 50% до 70% от свободного денежного потока за отчетный период, но не менее 50% чистой прибыли по МСФО. При коэффициенте в интервале 0,0х-1,0х рекомендуемая сумма дивидендов составит от 70% до 100% FCF, а при отрицательном чистом долге - свыше 100%. В соответствии с новой дивидендной политикой по результатам первого полугодия 2018 года компания направила на дивиденды 70% FCF, размер дивидендов составил 5,93 руб. на акцию. "Наша итоговая прогнозная стоимость АК "АЛРОСА" составила $13 308 млн, стоимость одной обыкновенной акции составила $1,8 или 120,9 рублей по курсу на дату оценки. Это недалеко от предыдущей оценки и предполагает потенциал продолжения роста от текущих уровней примерно на 16,3%", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.
.
Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
.
18 января 2019 года 20:03
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, воодушевленными ожиданиями паузы в ужесточении монетарной политике Федрезерва США, прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также снятия санкций Минфина США с "РусАла" и En+ Group; индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы с начала октября 2018 года, когда индекс МосБиржи достигал исторического максимума (2501 пункт). читать дальше
.18 января 2019 года 19:39
Москва. 18 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине вслед за ускорившей рост нефтью, нивелируя покупки валюты рядом участников рынка перед выходными. читать дальше
.18 января 2019 года 19:28
Москва. 18 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными ожиданиями успешных итогов торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи превысил 2470 пунктов и обновил максимум с 3 октября 2018 года, когда был зафиксирован исторический пик (2501,59 пункта). читать дальше
.18 января 2019 года 19:26
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу на активы EM и снижению санкционных рисков
Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM) и локальному снижению санкционных рисков из-за занятости американского истеблишмента своими внутренними проблемам читать дальше
.18 января 2019 года 19:23
В рамках следующей недели индекс МосБиржи может попытаться переписать исторические максимумы, установленные в районе 2500 пунктов - Промсвязьбанк
"Российский фондовый рынок заканчивает неделю на оптимистичной ноте и четырехмесячных максимумах, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Благодаря внешнему позитиву в течение всего дня покупки в российских акциях преобладали. Так, "быки" были поддержаны ростом рынка... читать дальше
.18 января 2019 года 18:32
Среди большинства валют на развивающихся рынках рубль по-прежнему демонстрировал один из лучших результатов - ИК "Велес Капитал"
В первой половине торгового дня рубль отступал, однако смог отстоять рубеж в 66,5 руб. В дальнейшем отечественная валюта перешла к укреплению, используя несколько улучшившийся внешний фон. Так, котировки нефти марки Brent во второй половине дня предпринимали новые попытки вернуться на отметку в 62... читать дальше
.18 января 2019 года 18:02
По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Евгения Корюхина, все говорит в пользу того, что Индекс Московской биржи сегодня уверенно закроется выше сопротивления 2445 пунктов. Таким образом, дорога на покорение исторических максимумов открыта! Внешний фон также пока располагает к покупкам: в... читать дальше
.18 января 2019 года 17:30
"В пятницу фунт отступает от двухмесячных максимумов в районе психологической отметки 1.30. В целом же уходящая неделя, несмотря на изобилие локальных рисков и отсутствие откровенно оптимистичных настроений в рядах инвесторов, выдалась весьма плодотворной для британской валюты. Стерлинг неплохо... читать дальше
.18 января 2019 года 16:28
риск-аппетиты инвесторов остаются на подъеме, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Набор факторов, способствующих покупке риска, за неделю не претерпел кардинальных изменений - участники рынка ожидают подтверждения гибкости в позиции ФРС на ближайших заседаниях. В отношении... читать дальше
.18 января 2019 года 15:57
"Рубль начинал день с укрепления, но в конце недели сталкивается с желанием спекулянтов зафиксировать прибыль. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,87%, недельная до 7,91%, а месячная остаётся на уровне 8,23%. На текущей... читать дальше
.18 января 2019 года 15:44
Москва. 18 января. Изменения доллара США и евро в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу незначительные; рубль приостановил укрепление к бивалютной корзине из-за фиксации прибыли участниками рынка в конце недели, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен. читать дальше
.18 января 2019 года 14:53
"Криптовалюты остаются зажаты в жестком диапазоне, продолжая испытывать на себе кризис идеи, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Биткоин вновь движется в сторону $3700, однако текущая ситуация оживляет воспоминания летнего затишья, которое впоследствии обернулось новой волной... читать дальше
.18 января 2019 года 14:18
Согласно опубликованным в среду данным, цены на новое жилье в Китае в декабре продолжили рост, но самыми медленными темпами за восемь месяцев, указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Месячный прирост составил 0,77%, годовой - 10,6%. Положительную... читать дальше
.18 января 2019 года 13:50
"Российский фондовый рынок находится на позитиве. Рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня торгуется в "плюсе" на 0,6%, вблизи отметки 2460 пунктов, при этом валютный РТС растёт почти 1%, добравшись до 1170 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца... читать дальше
.18 января 2019 года 13:23
"Еженедельный отчет о запасах нефти Управления энергетической информации США был опубликован вчера. Благодаря этому была получена некоторая прибыль в связи с поставками нефти, а особенно горюче-смазочных материалов, которые опережали спрос третью неделю подряд. Хотя эти еженедельные данные... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.