Глобальная недооценка компании "АЛРОСА" обеспечивает ее привлекательность - ГК "Финам"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "АЛРОСА" - крупнейшего в мире производителя алмазов. Рентабельность по EBITDA остается у компании одной из самых высоких на рынке, что говорит о значительной недооценке компании. На основании этого по акциям компании подтверждается рекомендация "Покупать" с целевой ценой 120,9 руб.

"АЛРОСА", как и другие ресурсодобывающие экспортеры, выигрывает от роста мировых цен на продаваемую продукцию в сочетании с ослаблением рубля. На этом фоне даже в условиях снижения добычи алмазов и объемов продаж в натуральном выражении, выручка компании растет, а операционная себестоимость снижается.

Итоги 2018 года будут опубликованы только в марте. Как следует из данных консолидированной промежуточной отчетности по МСФО за девять месяцев 2018 года, выручка компании увеличилась на 11,0%, достигнув 234,2 млрд руб., а показатель EBITDA - на 29%, до 120,0 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 54%.

Чистая прибыль по итогам девяти месяцев выросла на 33,4%, до 82,5 млрд руб., свободный денежный поток увеличился на 38% благодаря росту прибыли, а также высвобождению средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов. Рост свободного денежного потока позволил снизить чистый долг с начала года на 58,5% - до 35,37 млрд руб. Показатель соотношения чистого долга и EBITDA составил 0,2х, что является одним из самых низких значений в отрасли.

В августе 2018 года "АЛРОСА" приняла новую дивидендную политику. Теперь дивиденды предполагается выплачивать дважды в год - по итогам полугодия и по итогам года. Радикально изменилась и база расчета дивидендов, теперь это будет свободный денежный поток (FCF) в привязке к коэффициенту чистого долга и EBITDA. При значении этого коэффициента в интервале 1,0х-1,5х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 50% до 70% от свободного денежного потока за отчетный период, но не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

При коэффициенте в интервале 0,0х-1,0х рекомендуемая сумма дивидендов составит от 70% до 100% FCF, а при отрицательном чистом долге - свыше 100%. В соответствии с новой дивидендной политикой по результатам первого полугодия 2018 года компания направила на дивиденды 70% FCF, размер дивидендов составил 5,93 руб. на акцию.

"Наша итоговая прогнозная стоимость АК "АЛРОСА" составила $13 308 млн, стоимость одной обыкновенной акции составила $1,8 или 120,9 рублей по курсу на дату оценки. Это недалеко от предыдущей оценки и предполагает потенциал продолжения роста от текущих уровней примерно на 16,3%", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.