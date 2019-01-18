Настроения на китайском долговом рынке улучшаются - Julius Baer

Согласно опубликованным в среду данным, цены на новое жилье в Китае в декабре продолжили рост, но самыми медленными темпами за восемь месяцев, указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Месячный прирост составил 0,77%, годовой - 10,6%. Положительную динамику обеспечили крупнейшие города, где цены за декабрь поднялись на 1,3% (+0,2% в ноябре), тогда как в менее крупных прирост достиг 0,6-0,8%. Из 70 городов стоимость жилья повысилась в 59 (в ноябре - в 63) и снизилась в 8 (в ноябре - в 5).

Ухудшение динамики в секторе более заметно на вторичном рынке, где цены упали в 22 из 70 городов, а в крупнейших из них снижение составило 0,3%. Признаки смягчения политики регуляторов стали заметны в нескольких городах, тогда как ставка по ипотечным кредитам на первое жилье опустилась в декабре (впервые с 2016 года) до 5,68%.

"За последние две недели объем выпуска новых облигаций китайскими девелоперами демонстрирует всплеск на фоне улучшения настроений, - подчеркивет эксперт Julius Baer. - При этом ставка купона по ним оказывается ниже первоначальных ожиданий, а наиболее крупные эмитенты получают возможность увеличить сроки погашения до трех лет. Активность китайских девелоперов на долговом рынке в последнее время не выглядит удивительной на фоне заметного улучшения настроений инвесторов по сравнению с периодом несколько месяцев назад. В секторе снижаются риски проблем с рефинансированием. В плане строительства недвижимости мы ожидаем скорее реализацию точечных мер в отдельных городах, а не масштабную программу поддержки отрасли".