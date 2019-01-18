.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Криптовалюты: кризис среднего возраста - FxPro
.
18 января 2019 года 14:53
Криптовалюты: кризис среднего возраста - FxPro
"Криптовалюты остаются зажаты в жестком диапазоне, продолжая испытывать на себе кризис идеи, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Биткоин вновь движется в сторону $3700, однако текущая ситуация оживляет воспоминания летнего затишья, которое впоследствии обернулось новой волной снижения к многолетним минимумам. Судя по динамике, цифровые валюты явно испытывают нехватку драйверов в том или ином направлении. Пионер развития блокчейна в Швейцарии Люциус Мейссер считает, что триггером рынка могут стать стейблкоины и токены уже с официальным статусом акций. Это даст инвесторам реальные права, а не только возможность быть частью краудфандинговой кампании". Также эксперт отметил FxPro, что модернизация ICO в сторону модели IPO закроет доступ к рынку для непрофессиональных инвесторов. Превращение стейблкоинов в основу рынка реже указывается экспертами в качестве возможной причины оживления. На самом деле, именно стейблкоины, обеспеченные реальными активами и подпадающие под регуляцию, могут стать тем самым заменителем фиатных валют в цифровом мире, считает аналитик. "Новые стейблкоины учли ошибки оригинального USDT и демонстрируют готовность к прозрачному ведению бизнеса. Например, анализ аудиторской компании Grant Thornton LLP показал, что стейблкоин USDC от компании Circle действительно обеспечен реальными фиатными деньгами. Другие ведущие стейблкоины Gemini и Paxos также прошли аналогичный аудит, подтвердив свои активы. Банковская система опасается чрезмерной волатильности, а потому новые проекты могут возникать именно на основе стабильных в цене токенов с гарантией прав всех участников. Следует отметить, что наиболее известные сторонники блокчейна - братья Уинклвоссы - занимаются именно направлением стейблкоинов. Вполне вероятно, что в будущем их активы "мигрируют" в капитализацию Gemini Dollar, а весь крипто рынок получит глоток свежего воздуха. Очевидно, что текущая модель, основанная на Pump&Dump, уже не подает признаков жизни", - заключает Александр Купцикевич.
.
18 января 2019 года 20:03
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, воодушевленными ожиданиями паузы в ужесточении монетарной политике Федрезерва США, прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также снятия санкций Минфина США с "РусАла" и En+ Group; индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы с начала октября 2018 года, когда индекс МосБиржи достигал исторического максимума (2501 пункт). читать дальше
.18 января 2019 года 19:39
Москва. 18 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине вслед за ускорившей рост нефтью, нивелируя покупки валюты рядом участников рынка перед выходными. читать дальше
.18 января 2019 года 19:28
Москва. 18 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными ожиданиями успешных итогов торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи превысил 2470 пунктов и обновил максимум с 3 октября 2018 года, когда был зафиксирован исторический пик (2501,59 пункта). читать дальше
.18 января 2019 года 19:26
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу на активы EM и снижению санкционных рисков
Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM) и локальному снижению санкционных рисков из-за занятости американского истеблишмента своими внутренними проблемам читать дальше
.18 января 2019 года 19:23
В рамках следующей недели индекс МосБиржи может попытаться переписать исторические максимумы, установленные в районе 2500 пунктов - Промсвязьбанк
"Российский фондовый рынок заканчивает неделю на оптимистичной ноте и четырехмесячных максимумах, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Благодаря внешнему позитиву в течение всего дня покупки в российских акциях преобладали. Так, "быки" были поддержаны ростом рынка... читать дальше
.18 января 2019 года 18:32
Среди большинства валют на развивающихся рынках рубль по-прежнему демонстрировал один из лучших результатов - ИК "Велес Капитал"
В первой половине торгового дня рубль отступал, однако смог отстоять рубеж в 66,5 руб. В дальнейшем отечественная валюта перешла к укреплению, используя несколько улучшившийся внешний фон. Так, котировки нефти марки Brent во второй половине дня предпринимали новые попытки вернуться на отметку в 62... читать дальше
.18 января 2019 года 18:02
По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Евгения Корюхина, все говорит в пользу того, что Индекс Московской биржи сегодня уверенно закроется выше сопротивления 2445 пунктов. Таким образом, дорога на покорение исторических максимумов открыта! Внешний фон также пока располагает к покупкам: в... читать дальше
.18 января 2019 года 17:30
"В пятницу фунт отступает от двухмесячных максимумов в районе психологической отметки 1.30. В целом же уходящая неделя, несмотря на изобилие локальных рисков и отсутствие откровенно оптимистичных настроений в рядах инвесторов, выдалась весьма плодотворной для британской валюты. Стерлинг неплохо... читать дальше
.18 января 2019 года 16:28
риск-аппетиты инвесторов остаются на подъеме, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Набор факторов, способствующих покупке риска, за неделю не претерпел кардинальных изменений - участники рынка ожидают подтверждения гибкости в позиции ФРС на ближайших заседаниях. В отношении... читать дальше
.18 января 2019 года 15:57
"Рубль начинал день с укрепления, но в конце недели сталкивается с желанием спекулянтов зафиксировать прибыль. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,87%, недельная до 7,91%, а месячная остаётся на уровне 8,23%. На текущей... читать дальше
.18 января 2019 года 15:44
Москва. 18 января. Изменения доллара США и евро в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу незначительные; рубль приостановил укрепление к бивалютной корзине из-за фиксации прибыли участниками рынка в конце недели, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен. читать дальше
.18 января 2019 года 15:23
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "АЛРОСА" - крупнейшего в мире производителя алмазов. Рентабельность по EBITDA остается у компании одной из самых высоких на рынке, что говорит о значительной недооценке компании. На основании этого по акциям компании подтверждается... читать дальше
.18 января 2019 года 14:18
Согласно опубликованным в среду данным, цены на новое жилье в Китае в декабре продолжили рост, но самыми медленными темпами за восемь месяцев, указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Месячный прирост составил 0,77%, годовой - 10,6%. Положительную... читать дальше
.18 января 2019 года 13:50
"Российский фондовый рынок находится на позитиве. Рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня торгуется в "плюсе" на 0,6%, вблизи отметки 2460 пунктов, при этом валютный РТС растёт почти 1%, добравшись до 1170 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца... читать дальше
.18 января 2019 года 13:23
"Еженедельный отчет о запасах нефти Управления энергетической информации США был опубликован вчера. Благодаря этому была получена некоторая прибыль в связи с поставками нефти, а особенно горюче-смазочных материалов, которые опережали спрос третью неделю подряд. Хотя эти еженедельные данные... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.