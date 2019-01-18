Криптовалюты: кризис среднего возраста - FxPro

"Криптовалюты остаются зажаты в жестком диапазоне, продолжая испытывать на себе кризис идеи, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Биткоин вновь движется в сторону $3700, однако текущая ситуация оживляет воспоминания летнего затишья, которое впоследствии обернулось новой волной снижения к многолетним минимумам. Судя по динамике, цифровые валюты явно испытывают нехватку драйверов в том или ином направлении. Пионер развития блокчейна в Швейцарии Люциус Мейссер считает, что триггером рынка могут стать стейблкоины и токены уже с официальным статусом акций. Это даст инвесторам реальные права, а не только возможность быть частью краудфандинговой кампании".

Также эксперт отметил FxPro, что модернизация ICO в сторону модели IPO закроет доступ к рынку для непрофессиональных инвесторов. Превращение стейблкоинов в основу рынка реже указывается экспертами в качестве возможной причины оживления. На самом деле, именно стейблкоины, обеспеченные реальными активами и подпадающие под регуляцию, могут стать тем самым заменителем фиатных валют в цифровом мире, считает аналитик.

"Новые стейблкоины учли ошибки оригинального USDT и демонстрируют готовность к прозрачному ведению бизнеса. Например, анализ аудиторской компании Grant Thornton LLP показал, что стейблкоин USDC от компании Circle действительно обеспечен реальными фиатными деньгами. Другие ведущие стейблкоины Gemini и Paxos также прошли аналогичный аудит, подтвердив свои активы. Банковская система опасается чрезмерной волатильности, а потому новые проекты могут возникать именно на основе стабильных в цене токенов с гарантией прав всех участников. Следует отметить, что наиболее известные сторонники блокчейна - братья Уинклвоссы - занимаются именно направлением стейблкоинов. Вполне вероятно, что в будущем их активы "мигрируют" в капитализацию Gemini Dollar, а весь крипто рынок получит глоток свежего воздуха. Очевидно, что текущая модель, основанная на Pump&Dump, уже не подает признаков жизни", - заключает Александр Купцикевич.