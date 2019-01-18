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18 января 2019 года 13:50

До исторического максимума индексу "Московской биржи" осталось менее 2% - ИК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок находится на позитиве. Рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня торгуется в "плюсе" на 0,6%, вблизи отметки 2460 пунктов, при этом валютный РТС растёт почти 1%, добравшись до 1170 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Важных новостей на сегодня нет. Частичная фиксация прибыли может начаться ближе к закрытию. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Уже не первую неделю мы наблюдаем новый торговый диапазон с границами 2300-2450 пунктов, и шансы на выход из него наверх пока сохраняются. До исторического максимума индексу "Московской биржи" осталось менее 2%", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.


Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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